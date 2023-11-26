Церковне свято 26 листопада: що сьогодні треба зробити, щоб залучити багатство на наступний рік

26 листопада церква за новим календарем вшановує пам'ять преподобного Аліпія Стовпника.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Преподобний Аліпій Стовпник народився в 522 році в м. Адріанополі в Пафлогонії. Під час його народження мати побачила чудесне видіння - вся кімната була наповнена Божественним сяйвом. Це було передвісником того, що Аліпій буде праведником.
В юнацькому віці Аліпій вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Він відправився до Константинополя, куди супроводжував свого владику. Тоді йому уві сні з'явилась св. мучениця Євфимія і сказала повернутися додому і на місці занедбаного цвинтаря язичників побудувати храм. Хлопчина дослухався до неї і зробив все, як вона наказала.
Аліпій протягом 53 років провідував християнство і Бог його нагородив даром зцілення тіла та душі. Втім сам він останні 14 років свого життя провів в важкій хворобі, а помер він в віці 118 років.
У народі у цей день особливо дбали про худобу. Предки проводили спеціальний обряд: діставали вугілля з печі, опускали в ополонку, а потім підкидали в поїлку для тварин. Це мало додати худобі здоров'я. Також у цей день пекли печиво у формі коня. Господарі з частуванням обходили двір і потім його там залишали.
День ангела сьогодні відзначають: Василь, Афанасій, Юліан, Михайло, Назар, Микола, Іван, Ілля.
"Ангеле Світлий, який зверху дивиться на нас. Перед тобою схиляю голову, з проханням до тебе звертаюся. Допоможи мені знайти удачу і розбагатіти, не заради зла багатства шукаю, а щоб життям спокійним і забезпеченим жити. Ангел Світлий, від допомоги твоєї доля моя залежить, як сонце для світу важливо, так і допомога твоя для мене важлива. Наведи на мене удачу, заради всього прошу, наведи". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
Читайте також про те, коли відзначати головні зимові свята за новим календарем.