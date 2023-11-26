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Церковный праздник 26 ноября: что сегодня нужно сделать, чтобы привлечь богатство на следующий год

Какой церковный праздник 26 ноября (фото: Freepik)
Автор: Styler

26 ноября церковь по новому календарю чтит память преподобного Алипия Столпника.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Преподобный Алипий Столпник родился в 522 году в г. Адрианополе в Пафлогонии. Во время его рождения мать увидела чудесное видение - вся комната была наполнена Божественным сиянием. Это было предвестником того, что Алипий будет праведником.

В юношеском возрасте Алипий решил посвятить свою жизнь служению Господу. Он отправился в Константинополь, куда сопровождал своего владыку. Тогда ему во сне явилась св. мученица Евфимия и сказала вернуться домой и на месте заброшенного кладбища язычников построить храм. Мальчик прислушался к ней и сделал все, как вона велела.

Алипий на протяжении 53 лет проповедовал христианство и Бог его наградил даром исцеления тела и души. Однако сам он последние 14 лет своей жизни провел в тяжелой болезни, а умер он в возрасте 118 лет.

Наши предки в этот день заботились о скоте. Предки проводили специальный обряд: доставали уголь из печи, опускали в прорубь, а затем подбрасывали в поилку для животных. Это должно было добавить скоту здоровья. Также в этот день пекли печенье в форме лошади. Хозяева с угощением обходили двор и затем его там оставляли.

Приметы дня

  • если есть сильный мороз - зима будет суровой
  • если есть иней - ждите хорошего урожая в следующем году
  • веет северный ветер - ждите морозов
  • если близко к человеческим домам воют волки - будет похолодание

Что сегодня нельзя делать

  • нельзя оставаться в должниках. Надо заранее отдать долги, иначе будете бедными в следующем году
  • отправляться в дальний путь
  • доставлять хлопоты животным
  • ссориться, злословить и обижаться

День ангела сегодня отмечают: Василий, Афанасий, Юлиан, Михаил, Назар, Николай, Иоанн, Илья.

Главная молитва дня

"Ангел Светлый, который сверху смотрит на нас. Перед тобой склоняю голову, с просьбой к тебе обращаюсь. Помоги мне найти удачу и разбогатеть, не ради зла богатства ищу, а чтобы жизнью спокойной и обеспеченной жить. Ангел Светлый, от помощи твоей судьба моя зависит, как солнце для мира важно, так и помощь твоя для меня важна. Приведи на меня удачу, ради всего прошу, приведи". Аминь.

 

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте также о том, когда отмечать главные зимние праздники по новому календарю.

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