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Церковне свято 25 вересня: чим цей день небезпечний, що не можна робити

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Неділя 25 вересня 2022 06:01
Церковне свято 25 вересня: чим цей день небезпечний, що не можна робити Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

25 вересня 2022 року православна церква вшановує пам'ять мученика Автонома.

Про всі традиції та заборони цього дня, а також у когось іменини, читайте в матеріалі Styler.

Артон жив у III столітті і був єпископом в Італії. За часів гоніння на християн він вирушив з Італії до Віфінії та проповідував там християнство. Хрестив багатьох язичників, мандрував із проповідями в інші місця. Коли інші ідолопоклонники дізналися про це, вони напали на храм, де проходила служба, вигнали християн, а Автонома вбили.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде такою. Вважали, що саме 25 вересня вони перебираються низкою з полів у ліси, йдуть у вертепи та ховаються до весни у землю.

Традиційним заняттям на Артамона Змійовика вважалося полювання. Мисливці взували високі чоботи та читали спеціальні змови від укусів змій.

Головні прикмети 25 вересня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною.

Якщо бур'ян високим виріс – узимку багато снігу буде.

Кріт вхід у нору з північного боку вирив – до теплої зими, з південної – до холодної, із західної – до сирої та снігової, зі сходу – до сухої.

Що не можна робити у цей день

  • 25 вересня не можна творити зло і вдаватися до поганих думок.
  • Не можна ходити в ліс, щоб ненароком не наступити на змію.
  • Не можна стригти волосся і нігті, щоб не накликати біду.

Хто святкує День ангела

Іменини сьогодні відзначають Автоном, Альберт, Опанас, Данило, Македон, Семен, Федір та Юліан.

Раніше ми писали про світські свята, які на нас чекають у жовтні 2022 року.

Також читайте, якою буде погода в Україні взимку 2022 року.

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