Церковне свято 25 травня: що суворо заборонено, а що робити можна і потрібно

Що відомо про святого Епифанія

Епіфаній жив у IV столітті у Фінікії (зараз територія Лівану), він здобув гарну освіту. Якось він зустрів ченця, який віддавав свій одяг жебракові, і вирішив сам прийняти хрещення. Епіфаній пішов у монастир і там переписував грецькі книжки. Пізніше він отримав від Бога чудотворний дар, але не бажаючи слави, пішов жити в пустелю.

Наші пращури вважали, що в цей день потрібно обов'язково одягнути щось червоне - це принесе в життя удачу та любов. Також сьогодні заведено ходити у гості та запрошувати до себе гостей.

Головні прикмети цього дня

Якщо схід сонця червоний сьогодні - влітку буде мало дощів;

Якщо похмурий ранок - чекай на дощове літо;

Горобина зацвіла до цього дня - буде добрий урожай льону.

Багато комарів - до дощу та гарного вівса.

Мало комарів - вівса та трави не буде.

Що не можна робити 25 травня

заборонено лаятись, з'ясовувати стосунки, сперечатися;

не можна робити прибирання, прати, гладити, шити, займатися тяжкою роботою;

заборонено різати та брати до рук гострі предмети, а також потрібно бути обережним з вогнем - можна поранитися.

25 травня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Пилип, Ян.

Що треба зробити на Вознесіння

Бажано сходити до церкви, провести день в молитвах, сповідатися й причаститися.

Свято завжди випадає на четвер і цього дня немає жодного посту, тому дозволено їсти будь-які страви.

У дохристиянські часи в цей час люди відзначали перехід з весни в літо. Вважалося, що саме в цей період настає справжня спека. Тоді під час святкування водили хороводи, співали, влаштовували гучні застілля.

Також існує традиція на Вознесіння пекти особливе печиво. Таке частування мало назву "драбинки" (воно символізує сходження Божого Сина на небеса). Робили його у вигляді перекладин із тіста, освячували у церкві, а потім пригощали ним рідних.