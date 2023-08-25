Церковне свято 25 серпня: що не можна робити цього дня, у кого іменини

Традиції цього дня

Раніше люди вже діставали теплий одяг із шаф, адже з 25 серпня по 10 вересня проходили верші заморозки. Селяни починали займатися посівом озимих, упорядковували господарські приміщення, ремонтували та ховали до наступного сезону.

До цього встигала черемха, з якої готували торти, пироги, варили компоти та настоянки.

Наші пращури вірили, що на Фотія в нежитлових господарських приміщеннях пустує домовик. Тому треба було відчинити всі двері та вікна, окропити приміщення святою водою, але на горище не заходити.

Головні прикмети цього дня

дощова погода - бабине літо буде коротким;

кішки вмиваються - до ясної та сонячної погоди;

з'явився іній - урожай озимини наступного року буде багатим;

вважається, що на Фотія опадає перше листя з клена.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не рекомендується влаштовувати гучні урочистості та бенкети. Також не варто лаятись і вживати матюки. Якщо відпочиваєте на природі - не давайте дитині їсти через багаття, інакше виросте злодієм.

У кого сьогодні День Ангела

Іменини сьогодні святкують Олександр, Сергій, Степан та Фотій.