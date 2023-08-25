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Церковне свято 25 серпня: що не можна робити цього дня, у кого іменини

П'ятниця 25 серпня 2023 06:00
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Церковне свято 25 серпня: що не можна робити цього дня, у кого іменини Яке церковне свято 25 серпня (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Православна церква сьогодні, 25 серпня, вшановує пам'ять мучеників Анікіти та Фотія. Це дядько та племінник, які були родом із Нікомідії. У народі цей день називався Днем Фотія.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з Днем ангела та прикмети дня, дізнайтесь далі у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Раніше люди вже діставали теплий одяг із шаф, адже з 25 серпня по 10 вересня проходили верші заморозки. Селяни починали займатися посівом озимих, упорядковували господарські приміщення, ремонтували та ховали до наступного сезону.

До цього встигала черемха, з якої готували торти, пироги, варили компоти та настоянки.

Наші пращури вірили, що на Фотія в нежитлових господарських приміщеннях пустує домовик. Тому треба було відчинити всі двері та вікна, окропити приміщення святою водою, але на горище не заходити.

Головні прикмети цього дня

  • дощова погода - бабине літо буде коротким;
  • кішки вмиваються - до ясної та сонячної погоди;
  • з'явився іній - урожай озимини наступного року буде багатим;
  • вважається, що на Фотія опадає перше листя з клена.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не рекомендується влаштовувати гучні урочистості та бенкети. Також не варто лаятись і вживати матюки. Якщо відпочиваєте на природі - не давайте дитині їсти через багаття, інакше виросте злодієм.

У кого сьогодні День Ангела

Іменини сьогодні святкують Олександр, Сергій, Степан та Фотій.

Раніше ми писали про всі церковні свята вересня 2023 року, і якими будуть нові дати.

Також читайте, що Верховна Рада вже офіційно затвердила нові дати двох церковних свят.

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