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Церковный праздник 25 августа: что нельзя делать в этот день, у кого именины

Пятница 25 августа 2023 06:00
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Церковный праздник 25 августа: что нельзя делать в этот день, у кого именины Какой церковный праздник 25 августа (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Православная церковь сегодня, 25 августа, чтит память мучеников Аникиты и Фотия. Это дядя и племянник, которые были родом из Никомидии. В народе этот день назывался Днем Фотия или Фотиевым Днем

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела и приметы дня, узнайте дальше в материале Styler.

Традиции этого дня

Ранее люди уже доставали теплую одежду из шкафов, ведь с 25 августа по 10 сентября проходили верши заморозки. Селяне начинали заниматься посевом озимых, приводили в порядок хозяйственные помещения, ремонтировали и прятали до следующего сезона.

До сих поспевала черемуха, с которой готовили торты, пироги, варили компоты и настойки.

Наши предки верили, что на Фотия в нежилых хозяйственных помещениях шалит домовой. Поэтому нужно было открыть все двери и окна, окропить помещение святой водой, но на чердак не заходить.

Главные приметы этого дня

  • дождливая погода - бабье лето будет коротким;
  • кошки умываются - к ясной и солнечной погоде;
  • появился иней - урожай озимых в следующем году будет богатым;
  • считается, что на Фотия опадают первые листья с клена.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется устраивать громкие торжества и пиршества. Также не стоит ругаться и употреблять матерные слова. Если отдыхаете на природе - не давайте ребенку еду через костер, иначе вырастет вором.

У кого сегодня День Ангела

Именины сегодня празднуют Александр, Сергей, Степан и Фотий.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках сентября 2023, и какими будут новые даты.

Также читайте, что Верховная рада уже официально утвердила новые даты двух церковных праздников.

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