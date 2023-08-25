Церковный праздник 25 августа: что нельзя делать в этот день, у кого именины
Православная церковь сегодня, 25 августа, чтит память мучеников Аникиты и Фотия. Это дядя и племянник, которые были родом из Никомидии. В народе этот день назывался Днем Фотия или Фотиевым Днем
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела и приметы дня, узнайте дальше в материале Styler.
Традиции этого дня
Ранее люди уже доставали теплую одежду из шкафов, ведь с 25 августа по 10 сентября проходили верши заморозки. Селяне начинали заниматься посевом озимых, приводили в порядок хозяйственные помещения, ремонтировали и прятали до следующего сезона.
До сих поспевала черемуха, с которой готовили торты, пироги, варили компоты и настойки.
Наши предки верили, что на Фотия в нежилых хозяйственных помещениях шалит домовой. Поэтому нужно было открыть все двери и окна, окропить помещение святой водой, но на чердак не заходить.
Главные приметы этого дня
- дождливая погода - бабье лето будет коротким;
- кошки умываются - к ясной и солнечной погоде;
- появился иней - урожай озимых в следующем году будет богатым;
- считается, что на Фотия опадают первые листья с клена.
Что сегодня нельзя делать
В этот день не рекомендуется устраивать громкие торжества и пиршества. Также не стоит ругаться и употреблять матерные слова. Если отдыхаете на природе - не давайте ребенку еду через костер, иначе вырастет вором.
У кого сегодня День Ангела
Именины сегодня празднуют Александр, Сергей, Степан и Фотий.
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