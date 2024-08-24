Церковне свято 25 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Тит, родом з язичницької родини, ймовірно з Греції або Римської імперії, став християнином під впливом апостола Павла і став його відданим учнем. Як близький сподвижник Павла, Тит супроводжував його в місіонерських подорожах і допомагав у важких ситуаціях, зокрема керуючи Церквою на Криті, де він став єпископом. Апостол Павло написав Послання до Тита, яке містить настанови з організації церкви і вирішення пасторських викликів. Тит служив Церкві до кінця життя, померши в глибокій старості.

Вартоломей, що в перекладі з грецької означає "син Толомея", часто ототожнюється з Натанаїлом з Кани Галилейської. Він був одним з перших учнів, яких привів до Христа апостол Филип, і Ісус назвав його "справжнім ізраїльтянином, у якому немає лукавства".

Після Вознесіння Христа Вартоломей вирушив проповідувати Євангеліє в різні регіони, зокрема Малу Азію, Індію, Вірменію та інші частини Східної Європи. Він активно працював серед язичників, засновуючи християнські громади. Вартоломей зазнав мученицької смерті: за однією версією його здерли шкіру живцем, а потім розіп'яли або обезголовили. Місце його мученицької смерті точно не встановлено, але є версії, що це сталося в Албанополі (сучасний Азербайджан) або у Вірменії.

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Займатися ремонтом або будівництвом

Залишати дітей без нагляду

Носити прикраси з бурштину.

Також не рекомендується топтати чи винищувати гриби цього дня, інакше до вашого життя можуть прийти горе та негаразди.

Народні прикмети і традиції 25 серпня

У лісі багато грибів - зима буде суворою і довгою

Перелітні птахи сідають на дах - до дощової осені

Листя ще не опадає - зима буде м'якою і прийде пізно

Птахи вже почали відлітати у теплі краї - бабине літо буде коротким, а осінь холодною

Птахи повсідалися на верхівках дерев - до швидкого похолодання.

Цього дня традиційно особливо шанували гриби. Збирали та сушили їх, маринували, щоб потім вживати взимку. Вважається, що це був останній день, коли можна було засолити гриби на зиму.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Іван, Володимир, Мойсей.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: