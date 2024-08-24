Церковный праздник 25 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой завтра праздник в церковном календаре

Тит, родом из языческой семьи, вероятно из Греции или Римской империи, стал христианином под влиянием апостола Павла и стал его преданным учеником. Как близкий сподвижник Павла, Тит сопровождал его в миссионерских путешествиях и помогал в тяжелых ситуациях, в частности, руководя Церковью на Крите, где он стал епископом. Апостол Павел написал Послание Титу, содержащее наставления по организации церкви и решению пасторских вызовов. Тит служил Церкви до конца жизни, умер в глубокой старости.

Вартоломей, что в переводе с греческого означает "сын Толомея", часто отождествляется с Нафанаилом из Каны Галилейской. Он был одним из первых учеников, которых привел ко Христу апостол Филипп, и Иисус назвал его "истинным израильтянином, у которого нет лукавства".

После Вознесения Христа Вартоломей отправился проповедовать Евангелие в разные регионы, в частности, Малую Азию, Индию, Армению и другие части Восточной Европы. Он активно работал среди язычников, основывая христианские общины. Вартоломей потерпел мученическую смерть: по одной версии его содрали кожу заживо, а затем распяли или обезглавили. Место его мученической смерти точно не установлено, но есть версии, что это произошло в Албанополе (современный Азербайджан) или Армении.

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Заниматься ремонтом или строительством

Оставлять детей без присмотра

Носить украшения из янтаря.

Также не рекомендуется топтать или истреблять грибы в этот день, иначе к вашей жизни могут прийти горе и невзгоды.

Народные приметы и традиции 25 августа

В лесу много грибов – зима будет суровой и длинной

Перелетные птицы садятся на крышу – к дождевой осени

Листья еще не опадают - зима будет мягкой и придет поздно

Птицы уже начали улетать в теплые края - бабье лето будет коротким, а осень холодной

Птицы уселись на верхушках деревьев – до быстрого похолодания.

В этот день традиционно особенно чтили грибы. Собирали и сушили их, мариновали, чтобы потом употреблять зимой. Считается, что это был последний день, когда можно было засолить грибы на зиму.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Иоанн, Владимир, Моисей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра – Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: