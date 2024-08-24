Церковный праздник 25 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Праздник 25 августа - завтра православные украинцы чтят память святого апостола Тита и святого апостола Вартоломея по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Тит, родом из языческой семьи, вероятно из Греции или Римской империи, стал христианином под влиянием апостола Павла и стал его преданным учеником. Как близкий сподвижник Павла, Тит сопровождал его в миссионерских путешествиях и помогал в тяжелых ситуациях, в частности, руководя Церковью на Крите, где он стал епископом. Апостол Павел написал Послание Титу, содержащее наставления по организации церкви и решению пасторских вызовов. Тит служил Церкви до конца жизни, умер в глубокой старости.
Вартоломей, что в переводе с греческого означает "сын Толомея", часто отождествляется с Нафанаилом из Каны Галилейской. Он был одним из первых учеников, которых привел ко Христу апостол Филипп, и Иисус назвал его "истинным израильтянином, у которого нет лукавства".
После Вознесения Христа Вартоломей отправился проповедовать Евангелие в разные регионы, в частности, Малую Азию, Индию, Армению и другие части Восточной Европы. Он активно работал среди язычников, основывая христианские общины. Вартоломей потерпел мученическую смерть: по одной версии его содрали кожу заживо, а затем распяли или обезглавили. Место его мученической смерти точно не установлено, но есть версии, что это произошло в Албанополе (современный Азербайджан) или Армении.
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Заниматься ремонтом или строительством
- Оставлять детей без присмотра
- Носить украшения из янтаря.
Также не рекомендуется топтать или истреблять грибы в этот день, иначе к вашей жизни могут прийти горе и невзгоды.
Народные приметы и традиции 25 августа
- В лесу много грибов – зима будет суровой и длинной
- Перелетные птицы садятся на крышу – к дождевой осени
- Листья еще не опадают - зима будет мягкой и придет поздно
- Птицы уже начали улетать в теплые края - бабье лето будет коротким, а осень холодной
- Птицы уселись на верхушках деревьев – до быстрого похолодания.
В этот день традиционно особенно чтили грибы. Собирали и сушили их, мариновали, чтобы потом употреблять зимой. Считается, что это был последний день, когда можно было засолить грибы на зиму.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Иоанн, Владимир, Моисей.
За гороскопом люди, родившиеся завтра – Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День города Ровно
- День города Донецк
- День шахтера
- День рождения консервной банки
- День лазания по деревьям
- День рождения операционной системы Linux
Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам: что и почему запрещено.
Также читайте, как правильно вести себя в храме и объяснить церковный этикет для новичков.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовест", Sogodni Svyato, Википедия.