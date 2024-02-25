Церковне свято 25 лютого: що категорично не можна робити, щоб не накликати хвороб

25 лютого церква за новим календарем вшановує священнослужителя Тарасія - патріарха Константинопольського, за старим календарем у цей день молилися до Олексія Чудотворця.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Святий Тарасій жив у кінці IIIV - на початку ІХ століть. Він допомагав бідним і захищав скорботних і принижених. Його пам'ятають за добрі справи, зокрема будівництво численних притулків і лікарень.

Тарасій управляв церквою 22 роки. Святий вів суворе аскетичне життя. Все майно він віддавав на милостиню. Помер патріарх 806 року, його поховали у монастирі на Босфорі, який він збудував. Біля його гробу сталося багато див.

У це свято заведено давати милостиню. Вважається, що це вдалий час для початку лікування серйозної хвороби - це дасть позитивний ефект.

Прикмети дня

якщо грачі почали вити гнізда - чекайте на потепління

йде сніг - за тиждень до Великодня буде погана погода

сильно розкричався ворон - влітку будуть сильні і рясні дощі

вдарив грім - скоро похолодає

дме південний вітер - чекайте потепління

Що не можна робити

засинати до заходу сонця, інакше накличете на себе хвороби

ледарювати і відкладати заплановані справи

дивитися з вулиці в будинок через вікно, бо може "зловити" лихоманка

їздити верхи на коні

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Тарас, Федір, Євген, Маркел, Мар'ян, Регіна.

Головна молитва дня

"Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання і прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим. (перераховуйте імена всіх, за кого молитесь). Захистіть їх від бід і нещасть, укрийте своїми Крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, в здоров'ї перебуваючи". Амінь.