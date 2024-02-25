Церковный праздник 25 февраля: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь болезни

25 февраля церковь по новому календарю чествует священнослужителя Тарасия - патриарха Константинопольского, по старому календарю в этот день молились к Алексею Чудотворцу.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Святой Тарасий жил в конце IIIV - начале IX веков. Он помогал бедным и защищал скорбящих и униженных. Его помнят за добрые дела, в частности, строительство многочисленных приютов и больниц.

Тарасий управлял церковью 22 года. Святой вел суровую аскетическую жизнь. Все имущество он отдавал на подаяние. Умер патриарх 806 года, его похоронили в монастыре на Босфоре, который сам построил. Возле его гроба произошло много чудес.

В этот праздник принято давать милостыню. Считается, что это удачное время для начала лечения серьезной болезни - это даст положительный эффект.

Приметы дня

если грачи начали выть гнезда - ждите потепления

идет снег - за неделю до Пасхи будет плохая погода

сильно раскричался ворон - летом будут сильные и обильные дожди

грянул гром - скоро похолодает

дует южный ветер - ждите потепления

Что нельзя делать

засыпать до заката, иначе навлечете на себя болезни

бездельничать и откладывать запланированные дела

смотреть с улицы в дом через окно, потому что может "поймать" лихорадка

ездить верхом на коне

День ангела сегодня отмечают: Антон, Тарас, Федор, Евгений, Маркел, Марьян, Регина.

Молитва за здоровье

"Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, извините свое благословение Рабам Божиим (перечисляйте имена всех, о ком молитесь). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крыльями от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье". Аминь.