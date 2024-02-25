Церковный праздник 25 февраля: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь болезни
25 февраля церковь по новому календарю чествует священнослужителя Тарасия - патриарха Константинопольского, по старому календарю в этот день молились к Алексею Чудотворцу.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Святой Тарасий жил в конце IIIV - начале IX веков. Он помогал бедным и защищал скорбящих и униженных. Его помнят за добрые дела, в частности, строительство многочисленных приютов и больниц.
Тарасий управлял церковью 22 года. Святой вел суровую аскетическую жизнь. Все имущество он отдавал на подаяние. Умер патриарх 806 года, его похоронили в монастыре на Босфоре, который сам построил. Возле его гроба произошло много чудес.
В этот праздник принято давать милостыню. Считается, что это удачное время для начала лечения серьезной болезни - это даст положительный эффект.
Приметы дня
- если грачи начали выть гнезда - ждите потепления
- идет снег - за неделю до Пасхи будет плохая погода
- сильно раскричался ворон - летом будут сильные и обильные дожди
- грянул гром - скоро похолодает
- дует южный ветер - ждите потепления
Что нельзя делать
- засыпать до заката, иначе навлечете на себя болезни
- бездельничать и откладывать запланированные дела
- смотреть с улицы в дом через окно, потому что может "поймать" лихорадка
- ездить верхом на коне
День ангела сегодня отмечают: Антон, Тарас, Федор, Евгений, Маркел, Марьян, Регина.
Молитва за здоровье
"Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, извините свое благословение Рабам Божиим (перечисляйте имена всех, о ком молитесь). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крыльями от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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