Церковне свято 24 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

24 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого мученика Арети і тих, хто з ним за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий мученик Арета жив у III-IV століттях під час гонінь на християн у Римській імперії. Він був вірним послідовником Христа і відмовився зректися своєї віри, за що його переслідували.
Арета, за деякими джерелами, був єпископом, який проповідував християнство серед язичників. Його схопили, катували і врешті-решт стратили. Його мученицька смерть стала символом сили віри та готовності жертвувати всім заради Христа.
Разом з Аретою згадують і інших мучеників, які також страждали за свою віру. Попри різні імена, їх об’єднує спільна мета: захистити християнську віру навіть у найскладніші часи.
Ікона мовить, святого мученика Арети (зображення: ktds.edu.ua)
Здавна українці вірили, що в цей день не можна приймати подарунки від людей протилежної статі, вас можуть приворожити. Не рекомендувалося брати до рук крихкі речі, адже якщо вони розіб’ються, це може призвести до серйозних хвороб у вас або ваших близьких.
Цей день вважається сприятливим для допомоги тим, хто цього потребує. Пам’ятайте, коли ви робите добрі справи, це обов'язково повернеться до вас.
Завтра іменини святкують: Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро.
За гороскопом люди, які народилися 24 жовтня - Скорпіони.
Окрім церковного свята, 24 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували, ким насправді була Марія Магдалина та чия вона покровителька.
Також дізнайтеся тексти чотирьох молитов від порчі та пристріту.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.