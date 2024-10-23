Церковне свято 24 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 24 жовтня у церковному календарі

Святий мученик Арета жив у III-IV століттях під час гонінь на християн у Римській імперії. Він був вірним послідовником Христа і відмовився зректися своєї віри, за що його переслідували.

Арета, за деякими джерелами, був єпископом, який проповідував християнство серед язичників. Його схопили, катували і врешті-решт стратили. Його мученицька смерть стала символом сили віри та готовності жертвувати всім заради Христа.

Разом з Аретою згадують і інших мучеників, які також страждали за свою віру. Попри різні імена, їх об’єднує спільна мета: захистити християнську віру навіть у найскладніші часи.

Ікона мовить, святого мученика Арети (зображення: ktds.edu.ua)

Що не можна робити

Лихословити і сваритися

Наговорювати на інших

Ходити по калюжах

Ображати домашніх тварин.

Здавна українці вірили, що в цей день не можна приймати подарунки від людей протилежної статі, вас можуть приворожити. Не рекомендувалося брати до рук крихкі речі, адже якщо вони розіб’ються, це може призвести до серйозних хвороб у вас або ваших близьких.

Народні прикмети і традиції 24 жовтня

Зранку густий туман - до теплого дня

Іде сніг - взимку буде багато снігу

На деревах сидять ворони - до негоди

Птахи розкричалися - скоро піде сніг

Ще є листя на деревах - до морозної зими

Весь день дощить - зима буде теплою

Захід сонця червоний - незабаром морози.

Цей день вважається сприятливим для допомоги тим, хто цього потребує. Пам’ятайте, коли ви робите добрі справи, це обов'язково повернеться до вас.

У кого день ангела 24 жовтня

Завтра іменини святкують: Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро.

За гороскопом люди, які народилися 24 жовтня - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 24 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: