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Церковный праздник 24 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 24 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

24 октября православные украинцы чтят память святого мученика Арефы и тех, кто с ним по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 24 октября в церковном календаре

Святой мученик Арефа жил в III-IV веках во время гонений на христиан в Римской империи. Он был верным последователем Христа и отказался отречься от своей веры, за что его преследовали.

Арефа, по некоторым источникам, был епископом, проповедовавшим христианство среди язычников. Его схватили, пытали и в конце концов казнили. Его мученическая смерть стала символом силы веры и готовности жертвовать всем ради Христа.

Вместе с Арефой вспоминают и других мучеников, которые также страдали своей верой. Несмотря на разные имена, их объединяет общая цель: защитить христианскую веру даже в самые сложные времена.

Икона говорит, святого мученика Арефы (изображение: ktds.edu.ua)

Что нельзя делать

  • Злословить и ссориться
  • Наговаривать на других
  • Ходить по лужам
  • Обижать домашних животных.

Давно украинцы верили, что в этот день нельзя принимать подарки от людей противоположного пола, вас могут приворожить. Не рекомендовалось брать в руки хрупкие вещи, ведь если они разобьются, это может привести к серьезным болезням у вас или ваших близких.

Народные приметы и традиции 24 октября

  • Утром густой туман - к теплому дню
  • Идет снег - зимой будет много снега
  • На деревьях сидят вороны - к непогоде
  • Птицы разорались - скоро пойдет снег
  • Еще есть листья на деревьях - к морозной зиме
  • Весь день дожди - зима будет теплой
  • Закат красный - вскоре придут морозы.

Этот день считается благоприятным для помощи тем, кто в этом нуждается. Помните, когда вы совершаете добрые дела, это обязательно вернется к вам.

У кого день ангела 24 октября

Завтра именины отмечают: Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.

По гороскопу люди, родившиеся 24 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 24 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день климатических действий
  • Международный день дипломатов
  • Всемирный день информации о развитии
  • Всемирная неделя информационной грамотности
  • Всемирный день борьбы с полиомиелитом
  • День Организации Объединенных Наций.

Раньше мы рассказывали, кем была Мария Магдалина и чья она покровительница.

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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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