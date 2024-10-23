Церковне свято 24 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
24 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого мученика Арети і тих, хто з ним за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 24 жовтня у церковному календарі
Святий мученик Арета жив у III-IV століттях під час гонінь на християн у Римській імперії. Він був вірним послідовником Христа і відмовився зректися своєї віри, за що його переслідували.
Арета, за деякими джерелами, був єпископом, який проповідував християнство серед язичників. Його схопили, катували і врешті-решт стратили. Його мученицька смерть стала символом сили віри та готовності жертвувати всім заради Христа.
Разом з Аретою згадують і інших мучеників, які також страждали за свою віру. Попри різні імена, їх об’єднує спільна мета: захистити християнську віру навіть у найскладніші часи.
Ікона мовить, святого мученика Арети (зображення: ktds.edu.ua)
Що не можна робити
- Лихословити і сваритися
- Наговорювати на інших
- Ходити по калюжах
- Ображати домашніх тварин.
Здавна українці вірили, що в цей день не можна приймати подарунки від людей протилежної статі, вас можуть приворожити. Не рекомендувалося брати до рук крихкі речі, адже якщо вони розіб’ються, це може призвести до серйозних хвороб у вас або ваших близьких.
Народні прикмети і традиції 24 жовтня
- Зранку густий туман - до теплого дня
- Іде сніг - взимку буде багато снігу
- На деревах сидять ворони - до негоди
- Птахи розкричалися - скоро піде сніг
- Ще є листя на деревах - до морозної зими
- Весь день дощить - зима буде теплою
- Захід сонця червоний - незабаром морози.
Цей день вважається сприятливим для допомоги тим, хто цього потребує. Пам’ятайте, коли ви робите добрі справи, це обов'язково повернеться до вас.
У кого день ангела 24 жовтня
Завтра іменини святкують: Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро.
За гороскопом люди, які народилися 24 жовтня - Скорпіони.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 24 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день кліматичних дій
- Міжнародний день дипломатів
- Всесвітній день інформації про розвиток
- Всесвітній тиждень інформаційної грамотності
- Всесвітній день боротьби з поліомієлітом
- День Організації Об'єднаних Націй.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.