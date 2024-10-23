Церковный праздник 24 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

24 октября православные украинцы чтят память святого мученика Арефы и тех, кто с ним по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 24 октября в церковном календаре

Святой мученик Арефа жил в III-IV веках во время гонений на христиан в Римской империи. Он был верным последователем Христа и отказался отречься от своей веры, за что его преследовали.

Арефа, по некоторым источникам, был епископом, проповедовавшим христианство среди язычников. Его схватили, пытали и в конце концов казнили. Его мученическая смерть стала символом силы веры и готовности жертвовать всем ради Христа.

Вместе с Арефой вспоминают и других мучеников, которые также страдали своей верой. Несмотря на разные имена, их объединяет общая цель: защитить христианскую веру даже в самые сложные времена.

Икона говорит, святого мученика Арефы (изображение: ktds.edu.ua)

Что нельзя делать

Злословить и ссориться

Наговаривать на других

Ходить по лужам

Обижать домашних животных.

Давно украинцы верили, что в этот день нельзя принимать подарки от людей противоположного пола, вас могут приворожить. Не рекомендовалось брать в руки хрупкие вещи, ведь если они разобьются, это может привести к серьезным болезням у вас или ваших близких.

Народные приметы и традиции 24 октября

Утром густой туман - к теплому дню

Идет снег - зимой будет много снега

На деревьях сидят вороны - к непогоде

Птицы разорались - скоро пойдет снег

Еще есть листья на деревьях - к морозной зиме

Весь день дожди - зима будет теплой

Закат красный - вскоре придут морозы.

Этот день считается благоприятным для помощи тем, кто в этом нуждается. Помните, когда вы совершаете добрые дела, это обязательно вернется к вам.

У кого день ангела 24 октября

Завтра именины отмечают: Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.

По гороскопу люди, родившиеся 24 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 24 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: