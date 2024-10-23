Церковный праздник 24 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
24 октября православные украинцы чтят память святого мученика Арефы и тех, кто с ним по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 24 октября в церковном календаре
Святой мученик Арефа жил в III-IV веках во время гонений на христиан в Римской империи. Он был верным последователем Христа и отказался отречься от своей веры, за что его преследовали.
Арефа, по некоторым источникам, был епископом, проповедовавшим христианство среди язычников. Его схватили, пытали и в конце концов казнили. Его мученическая смерть стала символом силы веры и готовности жертвовать всем ради Христа.
Вместе с Арефой вспоминают и других мучеников, которые также страдали своей верой. Несмотря на разные имена, их объединяет общая цель: защитить христианскую веру даже в самые сложные времена.
Икона говорит, святого мученика Арефы (изображение: ktds.edu.ua)
Что нельзя делать
- Злословить и ссориться
- Наговаривать на других
- Ходить по лужам
- Обижать домашних животных.
Давно украинцы верили, что в этот день нельзя принимать подарки от людей противоположного пола, вас могут приворожить. Не рекомендовалось брать в руки хрупкие вещи, ведь если они разобьются, это может привести к серьезным болезням у вас или ваших близких.
Народные приметы и традиции 24 октября
- Утром густой туман - к теплому дню
- Идет снег - зимой будет много снега
- На деревьях сидят вороны - к непогоде
- Птицы разорались - скоро пойдет снег
- Еще есть листья на деревьях - к морозной зиме
- Весь день дожди - зима будет теплой
- Закат красный - вскоре придут морозы.
Этот день считается благоприятным для помощи тем, кто в этом нуждается. Помните, когда вы совершаете добрые дела, это обязательно вернется к вам.
У кого день ангела 24 октября
Завтра именины отмечают: Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.
По гороскопу люди, родившиеся 24 октября - Скорпионы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 24 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день климатических действий
- Международный день дипломатов
- Всемирный день информации о развитии
- Всемирная неделя информационной грамотности
- Всемирный день борьбы с полиомиелитом
- День Организации Объединенных Наций.
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.