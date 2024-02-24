Церковне свято 24 лютого: яких справ сьогодні треба уникати і кого привітати з іменинами

24 лютого церква за новим календарем відзначає перше і друге знайдення глави святого Іоанна Предтечі, за старим стилем у цей день вшановували Святого Власа.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Церква визнає три знайдення глави святого Іоанна Предтечі. Перше відбулося в IV столітті, друге - у V ст., а третє - в IX ст. Ці події церква відзначає: 9 березня - перше і друге віднайдення, а третє - 7 червня.

Згідно з церковними переказами, Святого Іоанна Хрестителя обезголовили через підступи іудейської царівни Іродіади та її дочки Саломеї. Після усікновення голови Пророка його тіло поховали у місті Севастії, а голову святого благочестива Іоанна, дружина царського урядника Худзи, потай поховала на горі Оливній.

Через багато років, коли на цьому місці почали копати рів для закладання фундаменту для церкви, знайшли голову Іоанна Хрестителя. Це вважається перше знайдення. Після цього голову поховали на тому ж місці, але з роками церква занепала й про святиню забули.

Одного дня двом монахам явився сам Хреститель і вказав на місце поховання його голови. Тривалий час її переховували у різних місцях, аж поки не сховали в печері, біля Емесси, де згодом оселилися благочестиві ченці й заснували там монастир. У 452 році архімандриту Маркелу святий Іоанн Хреститель у видінні вказав місце, де саме схована його голова. Так відбулося друге віднайдення.

Прикмети дня

лежить сніг - Великдень буде холодним, а рік - врожайним

з'явилися бруньки на деревах - літо буде спекотним

вітряна погода - буде потепління

ввечері птахи сідають на землю - літо буде теплим та сонячним

Що не можна робити

сваритися, лихословити та ображатись

прати білизну і займатись важкою фізичною працею

рубати дерева і брати у руки будь-які гострі предмети

починати нові справи, бо вони не принесуть жодної радості

їсти червоні фрукти, бо вони є символом свята

в'язати, шити, вишивати

День ангела сьогодні святкують: Іван, Іларіон, Катерина, Софрон.

Молитва до Іоана Хрестителя

"Святий Іване, предтече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти - всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Вони проповідували Христа Ісуса словами, а ти вказав на нього рукою і мовив: "Це Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу".

Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти вдостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти - перший мученик, ти - посників і пустельників наставник, ти - вчитель чистоти, ти - близький друг Христа. Тебе прошу, до тебе припадаю: не відмов мені в заступництві. Нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням.

Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і повернення на дорогу справжнього християнського життя, щоби з твоєю допомогою я жив (жила) у Божій благодаті і зміг (змогла) колись увійти в царство вічного життя". Амінь