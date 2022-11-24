Церковне свято 24 листопада: що сьогодні категорично не можна робити і у кого день ангела

24 листопада за церковним календарем православні вшановують преподобного Феодора Студита. І сьогодні треба зміцнювати здоров'я і не сваритися.

Що обов'язково треба зробити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що не можна робити сьогодні

В народі свято на честь Феодора Студита або Поминальника споконвіку було приурочене до зустрічі зими і супроводжувалося спеціальними обрядами, мало свої заборони.

Наприклад, наші предки вірили, що цей день дуже вдалий для ворожіння на ім'я суджених. При цьому укладати шлюби або свататися 24 листопада вважалося поганою прикметою - нібито стосунки в сім'ї не будуть міцними і пара незабаром попрощається.

Ще один звичай щодо сварок у сім'ї пов'язаний з посудом. Так, від тарілок і чашок з тріщинами треба було позбавлятися, а якщо розбити посуд в день Студита, то це стало б причиною серйозної сварки між рідними. Викидати осколки теж заборонялося - слід було перехрестити їх тричі і віднести в дупло старого дерева.

Для зміцнення здоров'я селяни 24 листопада заварювали чай з сушеною малиною, чорницею і суницею.

В цей день молилися святому при різних хворобах, особливо при хворобі шлунка.

24 листопада поминали покійних родичів і ставили за них свічки в церквах. До речі, ще одне ім'я свята - Поминальник - з'явилося від повір'я, що в цей день небіжчики тужать по землі і по своїм рідним, а їх стогони доносить морозний вітер, який студить все навколо.

Головні прикмети в день Федора Студита

Серед основних прикмет цього дня можна відзначити такі:

Якщо пішов мокрий сніг, значить, до 4 грудня будуть відлиги

Яка погода у цей день - така й зима буде

Якщо в цей день в небі яскраво світить сонце - скоро прийдуть холоди

Якщо на Студита на лід вийшли гуси, значить на Різдво буде відлига.

День ангела (іменини) 24 листопада святкують: Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Федір.