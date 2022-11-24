Церковный праздник 24 ноября: что сегодня категорически нельзя делать и у кого день ангела

24 ноября по церковному календарю православные чтят преподобного Феодора Студита. И сегодня нужно укреплять здоровье и не ссориться.

Что обязательно нужно сделать в этот день – читайте ниже в нашем материале.

Что нельзя делать сегодня

В народе праздник в честь Феодора Студита или Поминальника испокон веков был приурочен к встрече зимы и сопровождался специальными обрядами, имел свои запреты.

К примеру, наши предки верили, что этот день очень удачен для гадания на имя суженых. При этом заключать браки или свататься 24 ноября считалось плохой приметой – якобы отношения в семье не будут крепкими и пара вскоре попрощается.

Еще один обычай по поводу ссор в семье связан с посудой. Так, от тарелок и чашек с трещинами нужно было избавляться, а если разбить посуду в день Студита, то это стало бы причиной серьезной ссоры между родными. Выбрасывать осколки тоже запрещалось – следовало перекрестить их трижды и отнести в дупло старого дерева.

Для укрепления здоровья 24 ноября заваривали чай с сушеной малиной, черникой и земляникой.

В этот день молились святому при разных болезнях, особенно при болезни желудка.

24 ноября поминали усопших родственников и ставили за них свечи в церквях. Кстати, еще одно имя праздника – Поминальщик – появилось от поверья, что в этот день покойники тоскуют по земле и по своим родным, а их стоны доносит морозный ветер, который студит все вокруг.

Главные приметы в день Федора Студита

Среди основных примет в этот день можно отметить следующие:

Если пошел мокрый снег, значит, до 4 декабря будут оттепели.

Какая погода в этот день - такая и зима будет

Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошей.

Если на Студита на лед вышли гуси, значит на Рождество будет оттепель.

День ангела (именины) 24 ноября празднуют: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.