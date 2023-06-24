Церковне свято 24 червня: що не можна робити цього особливого дня, як помолитися

У чому суть свята

Варнава був сучасником Ісуса Хреста, був свідком чудес, які він робив. Варнава дожив до старості, але все ж таки був убитий іудеями.

Апостол Варфоломій був із числа 12-ти. Він особисто спілкувався з Ісусом і всіляко славив його. Був проповідником християнства у східних країнах, перекладав Євангеліє. Також за переказами Варфоломій зцілював хвороби. Варфоломія схопили і стратили противники християнської віри.

До цього часу встигає суниця, від того й прозвали святого покровителя дня "суничником". Вже багато століть цю рослину активно використовують у народній медицині. За переказами, цілющі рослини на Варнаву та Варфоломія перетворюються на отруйні.

Що не можна робити сьогодні

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то в цей день небо буде ясним. Від нечистих сил цього дня готували обереги із сушених трав. Жінки зазвичай ворожили на чоловічу вірність.

Це свято називається Варнава Суниця, тому що вважалося, що добре встигнути суниця і полуниця може лише наприкінці червня, до цього її плоди ще ранні, не такі стиглі та соковиті.

Народні прикмети цього дня

Якщо сонце вдосвіта закрило хмари, день буде прохолодним.

Якщо бджоли сидять у вуликах, вдень будуть осадки.

Тепла ніч віщує хороший урожай плодових.

Якщо круки сидять на нижніх гілках дерев, буде дощ.

Сьогодні, 24 червня, іменини святкують Варнава, Варфоломій, Варвара, Єфрем, Марія.

Молитва про тривогу

О добрий наш пастирю і богомудрий наставнику, святителю Христу Миколаю! Почуй нас грішних (імена), що моляться тобі і закликають на допомогу швидку твою предстань; бач нас немічних, звідусіль уловлюваних, всякого блага позбавлених і розумом від малодушності потьмарених; потчись, угодниче Божий, не залишити нас у гріховному полоні бути, нехай не будемо на радість ворогом нашим і не помремо в лукавих діяннях наших. Моли за нас недостойних Творця нашого і Владику, Йому ти з безтілесними ликами чекаєш: милостива до нас створи Бога нашого в теперішньому житті і в майбутньому віці, нехай не віддасть нам за ділом нашим і через нечистоту сердець наших, але за своєю добротою віддасть нам. На твоє бо клопотання уповаюче, твоїм заступництвом хвалимось, твій заступ на допомогу закликаємо, і до пресвятого образу твоєго припадаюче, допомоги просимо: визволи нас, угодниче Христів, від лих на нас, і прикрий хвилі пристрастей і бід повстаючих на нас, щоб заради святих твоїх молитов не обійде нас напасти й не погрязнемо в безодні гріховної і в шаті пристрастей наших. Моли, святителю Христа Миколая, Христа Бога нашого, нехай подасть нам мирне життя і залишення гріхів, душам же нашим спасіння і велику милість, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.