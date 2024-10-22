Церковне свято 23 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 23 жовтня у церковному календарі

Яків, брат апостола Івана, був рибалкою на озері Генісарет, коли Ісус покликав його стати учнем. Він був присутній на таких важливих подіях, як Преображення Господнє й агонія в Гетсиманському саду.

Після Воскресіння Ісуса Яків став одним із лідерів християнської громади. Він очолював церкву в Єрусалимі та проповідував у різних місцях, зокрема в Юдеї. За традицією, Яків був першим єпископом Єрусалима. Він загинув мученицькою смертю близько 62 року нашої ери, залишаючись вірним Христу до кінця.

Святий Яків (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

Сваритися, лихословити

Давати чи просити у борг гроші

Ремонтувати одяг і взуття

Сваритися, з'ясовувати стосунки.

Цього дня не варто робити будь-які покупки - до нещастя. Також вірили, якщо цю заборону порушить молодий самотній чоловік, то він довго не зможе знайти собі дружину.

Народні прикмети і традиції 23 жовтня

Випав і лежить сніг - слід чекати на теплу зиму

Вітер дме зі сходу чи з півночі - скоро похолоднішає

Пішов град - у листопаді вже почнеться зима

На вербі повністю пожовкло листя - до ранньої зими

Яскравий захід сонця - найближчими днями буде негода

Погода волога і брудно - затягнеться ще на 2 тижні.

У цей день заведено молитися за багатий урожай меду святому Якову, оскільки його шанують як покровителя бджолярів. Також до цього часу традиційно завершували підготовку вуликів до зимового періоду.

У кого день ангела 23 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія.

За гороскопом люди, які народилися 23 жовтня - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 23 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: