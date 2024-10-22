Церковне свято 23 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

23 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого апостола Якова за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яків, брат апостола Івана, був рибалкою на озері Генісарет, коли Ісус покликав його стати учнем. Він був присутній на таких важливих подіях, як Преображення Господнє й агонія в Гетсиманському саду.
Після Воскресіння Ісуса Яків став одним із лідерів християнської громади. Він очолював церкву в Єрусалимі та проповідував у різних місцях, зокрема в Юдеї. За традицією, Яків був першим єпископом Єрусалима. Він загинув мученицькою смертю близько 62 року нашої ери, залишаючись вірним Христу до кінця.
Святий Яків (зображення: Вікіпедія)
Цього дня не варто робити будь-які покупки - до нещастя. Також вірили, якщо цю заборону порушить молодий самотній чоловік, то він довго не зможе знайти собі дружину.
У цей день заведено молитися за багатий урожай меду святому Якову, оскільки його шанують як покровителя бджолярів. Також до цього часу традиційно завершували підготовку вуликів до зимового періоду.
Завтра іменини святкують: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія.
За гороскопом люди, які народилися 23 жовтня - Скорпіони.
Окрім церковного свята, 23 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували, як уникнути гріхів у повсякденному житті.
Також дізнайтеся тексти чотирьох молитов від порчі та пристріту.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.