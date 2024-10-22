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Церковный праздник 23 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 23 октября 2024 года по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

23 октября православные украинцы чтят память святого апостола Иакова по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 23 октября в церковном календаре

Иаков, брат апостола Иоанна, был рыболовом на озере Генисарет, когда Иисус позвал его стать учеником. Он присутствовал на таких важных событиях, как Преображение Господне и агония в Гефсиманском саду.

После Воскресения Иисуса Иаков стал одним из лидеров христианской общины. Он возглавлял церковь в Иерусалиме и проповедовал в разных местах, в частности, в Иудее. По традиции Иаков был первым епископом Иерусалима. Он погиб мученической смертью около 62 года нашей эры, оставаясь верным Христу до конца.

Святой Иаков (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

  • Ссориться, злословить
  • Давать или просить взаймы деньги
  • Ремонтировать одежду и обувь
  • Ссориться, выяснять отношения.

В этот день не стоит делать какие-либо покупки - к несчастью. Также верили, что если этот запрет нарушит молодой одинокий мужчина, он долго не сможет найти себе жену.

Народные приметы и традиции 23 октября

  • Выпал и лежит снег - следует ждать теплую зиму
  • Ветер дует с востока или с севера - скоро похолодает
  • Ушел град - в ноябре уже начнется зима
  • На иве полностью пожелтели листья - к ранней зиме
  • Яркий закат - в ближайшие дни будет ненастье
  • Погода влажная и грязно - затянется еще на 2 недели.

В этот день принято молиться за богатый урожай меда святому Иакову, поскольку его чтят как покровителя пчеловодов. Также к этому времени традиционно завершали подготовку ульев к зимнему периоду.

У кого день ангела 23 октября

Завтра именины празднуют: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.

По гороскопу люди, родившиеся 23 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 23 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день снежного барса
  • Международный день фестивальной музыки и искусства
  • День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии
  • День распространения информации о синдроме Кабуки
  • День организаторов мероприятий
  • День рекламиста (работника рекламы).

Раньше мы рассказывали, как избежать грехов в повседневной жизни.

Также узнайте тексты четырех молитв от порчи и сглаза.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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