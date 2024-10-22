Церковный праздник 23 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

23 октября православные украинцы чтят память святого апостола Иакова по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Иаков, брат апостола Иоанна, был рыболовом на озере Генисарет, когда Иисус позвал его стать учеником. Он присутствовал на таких важных событиях, как Преображение Господне и агония в Гефсиманском саду.
После Воскресения Иисуса Иаков стал одним из лидеров христианской общины. Он возглавлял церковь в Иерусалиме и проповедовал в разных местах, в частности, в Иудее. По традиции Иаков был первым епископом Иерусалима. Он погиб мученической смертью около 62 года нашей эры, оставаясь верным Христу до конца.
Святой Иаков (изображение: Википедия)
В этот день не стоит делать какие-либо покупки - к несчастью. Также верили, что если этот запрет нарушит молодой одинокий мужчина, он долго не сможет найти себе жену.
В этот день принято молиться за богатый урожай меда святому Иакову, поскольку его чтят как покровителя пчеловодов. Также к этому времени традиционно завершали подготовку ульев к зимнему периоду.
Завтра именины празднуют: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.
По гороскопу люди, родившиеся 23 октября - Скорпионы.
Кроме церковного праздника, 23 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.