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Церковне свято 23 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Вівторок 22 жовтня 2024 22:45
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Церковне свято 23 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 23 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

23 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого апостола Якова за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 23 жовтня у церковному календарі

Яків, брат апостола Івана, був рибалкою на озері Генісарет, коли Ісус покликав його стати учнем. Він був присутній на таких важливих подіях, як Преображення Господнє й агонія в Гетсиманському саду.

Після Воскресіння Ісуса Яків став одним із лідерів християнської громади. Він очолював церкву в Єрусалимі та проповідував у різних місцях, зокрема в Юдеї. За традицією, Яків був першим єпископом Єрусалима. Він загинув мученицькою смертю близько 62 року нашої ери, залишаючись вірним Христу до кінця.

Церковне свято 23 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Святий Яків (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити
  • Давати чи просити у борг гроші
  • Ремонтувати одяг і взуття
  • Сваритися, з'ясовувати стосунки.

Цього дня не варто робити будь-які покупки - до нещастя. Також вірили, якщо цю заборону порушить молодий самотній чоловік, то він довго не зможе знайти собі дружину.

Народні прикмети і традиції 23 жовтня

  • Випав і лежить сніг - слід чекати на теплу зиму
  • Вітер дме зі сходу чи з півночі - скоро похолоднішає
  • Пішов град - у листопаді вже почнеться зима
  • На вербі повністю пожовкло листя - до ранньої зими
  • Яскравий захід сонця - найближчими днями буде негода
  • Погода волога і брудно - затягнеться ще на 2 тижні.

У цей день заведено молитися за багатий урожай меду святому Якову, оскільки його шанують як покровителя бджолярів. Також до цього часу традиційно завершували підготовку вуликів до зимового періоду.

У кого день ангела 23 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія.

За гороскопом люди, які народилися 23 жовтня - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 23 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день снігового барса
  • Міжнародний день фестивальної музики і мистецтва
  • День обізнаності про синдром раптової смерті за епілепсії
  • День поширення інформації про синдром Кабукі
  • День організаторів заходів
  • День рекламіста (працівника реклами).

Раніше ми розказували, як уникнути гріхів у повсякденному житті.

Також дізнайтеся тексти чотирьох молитов від порчі та пристріту.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.

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