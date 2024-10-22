Церковный праздник 23 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 23 октября в церковном календаре

Иаков, брат апостола Иоанна, был рыболовом на озере Генисарет, когда Иисус позвал его стать учеником. Он присутствовал на таких важных событиях, как Преображение Господне и агония в Гефсиманском саду.

После Воскресения Иисуса Иаков стал одним из лидеров христианской общины. Он возглавлял церковь в Иерусалиме и проповедовал в разных местах, в частности, в Иудее. По традиции Иаков был первым епископом Иерусалима. Он погиб мученической смертью около 62 года нашей эры, оставаясь верным Христу до конца.

Святой Иаков (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

Ссориться, злословить

Давать или просить взаймы деньги

Ремонтировать одежду и обувь

Ссориться, выяснять отношения.

В этот день не стоит делать какие-либо покупки - к несчастью. Также верили, что если этот запрет нарушит молодой одинокий мужчина, он долго не сможет найти себе жену.

Народные приметы и традиции 23 октября

Выпал и лежит снег - следует ждать теплую зиму

Ветер дует с востока или с севера - скоро похолодает

Ушел град - в ноябре уже начнется зима

На иве полностью пожелтели листья - к ранней зиме

Яркий закат - в ближайшие дни будет ненастье

Погода влажная и грязно - затянется еще на 2 недели.

В этот день принято молиться за богатый урожай меда святому Иакову, поскольку его чтят как покровителя пчеловодов. Также к этому времени традиционно завершали подготовку ульев к зимнему периоду.

У кого день ангела 23 октября

Завтра именины празднуют: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.

По гороскопу люди, родившиеся 23 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 23 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: