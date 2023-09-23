Церковне свято 23 вересня: як правильно сьогодні помолитись і кого вітати з днем ангела

Традиції свята

У Палестині жили праведні священник Захарій з дружиною Єлисаветою, але багато років пара не могла мати дітей. Одного разу Захарій відправився в храм Єрусалимський, де йому явився ангел. Той сповістив йому, що Бог почув його молитви і скоро у них народиться син, якого треба назвати Іоан.

Захарій не повірив йому, за що був покараний німотою. Тільки коли пророцтво здійснилося, чоловік знову почав говорити.

Святий же Іоанн відомий під ім’ям Предтечі став пророком і Хрестителем Ісуса.

У народі у цей день заведено було ворожити на власну долю. Для цього вирушали до місця злиття двох річок, набирали два глечики води. Їх ставили вдома і дивились, з якого швидше випарується вода. Якщо з глечика, що набраний із повноводної річки - то проблеми збережуться протягом усього року.

Прикмети дня

дикі гуси летять високо в небі - зима буде ранньою і холодною

високі бур'яни - буде сніжна і морозна зима

під дубом багато жолудів - буде гарний урожай зерна наступного року

всю ніч кукурікає півень - буде негода

Що сьогодні не можна робити

тісно спілкуватися з нещасними та хворими людьми

скаржитися на життя і розповідати про проблеми

сваритися, лихословити та ображатись

День ангела сьогодні святкують: Роксолана, Зіта, Іван, Андрій, Микола, Петро, Інокентій, Йосип та Антон.

Головна молитва дня

"Святий Іоанн Хреститель, відверни біду і гірку безнадійну нужду. Дітей Своїх я не картаю, виправитися я їм велю. Хочу, щоб жили дружно, в мирі, створивши затишок у своїй квартирі. Знайшли роботу, щастя, радість, і зустріли гідно старість. Коли хворіють, одужували, святою водицею утолялись.

Не зраджували, не блудили, в сім'ї весь час проводили. О, Іван, нехай не здаються, коли проблеми залишаються. Дозволь їм злидні відкинути і зі світу негайно не згинути. Нехай покаються перед Богом і не ридають над порогом. В ім'я Отця, і Сина, і святого духа". Амінь.