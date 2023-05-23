Церковне свято 23 травня: що суворо заборонено, а що обов'язково потрібно зробити

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та заборони - читайте у матеріалі Styler.

Головні традиції цього дня

Святого Симона наші предки вважали покровителем бідняків і скривджених людей, стосовно яких надійшли погано.

У цей день прийнято було займатися виготовленням олії та сиру з коров'ячого молока і тоді вони виходили особливо жирними та смачними та поживними.

У цей день люди пекли випічку. У Симонов день збирали різні коріння та трави для приготування зілля.

Головні прикмети цього дня

У давнину у цей день вшановується дощ.

Увечері з'явилися великі купові хмари - на хорошу погоду наступного дня.

Березові сережки лопаються - настав час сіяти хліб.

Вранці бджоли весело та швидко літають – на погожий день.

До світанку чути спів птахів – до дощу.

Що не можна робити 23 травня

У цей день не можна копати та орати землю.

Також не можна залишати гаманець порожнім, щоб не збідніти наступного року.

Забороняється розводити бардак у будинку та у справах, оскільки хаос може початися і в житті.

Сьогодні іменини святкують – Семен, Василь, Таїсія.