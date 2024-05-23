Свято 23 травня: що сьогодні категорично не можна робити, прикмети і традиції

Сьогодні, 23 травня, віряни в Україні відзначають церковне свято преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського - на честь знаменитого сповідника православної віри.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити в цей день та які народні прикмети існують.
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Михайла Сповідника.
Святий Михайло жив у IX столітті та був відомий своєю стійкістю у вірі та боротьбою проти єресей.
Його шанують за мудрість і духовну силу, яку він проявив у важкі часи.
У церковних писаннях кажуть, що "цей святий Михаїл, як же сподобився імені ангельського - називався як найголовніший ангел небесних сил, - так і життя ангельське мав, дівственною чистотою й іншими добрими ділами досконале".
Глава святителя Михаїла зберігається в Лаврі святого Афанасія на Афоні, частина мощей - в Іверському монастирі.
Преподобний Михаїл, сповідник, єпископ Синадський (ікона: voskresinnia.org.ua)
Наші предки звертали увагу на природні явища та дотримувалися певних традицій у цей день:
У цей день церква радить уникати певних дій:
Натомість сьогодні віряни звертаються до святого Михайла з молитвами про захист і допомогу.
23 травня іменини святкують: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.
Це їхній особливий день, коли вони можуть звернутися до свого небесного покровителя з молитвою про захист і підтримку.
Привітання з днем ангела:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.