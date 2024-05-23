Праздник 23 мая: что сегодня категорически нельзя делать, приметы и традиции

Сегодня, 23 мая, верующие в Украине отмечают церковный праздник преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского - в честь знаменитого исповедника православной веры.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в этот день, и какие народные приметы существуют.
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Михаила Исповедника.
Святой Михаил жил в IX веке и был известен своей стойкостью в вере и борьбе против ересей.
Его уважают за мудрость и духовную силу, которую он проявил в трудные времена.
В церковных писаниях говорят, что "этот святой Михаил, как же сподобился имени ангельского - назывался как самый главный ангел небесных сил, - так и жизнью ангельской обладал, девственной чистотой и другими добрыми делами совершенной".
Глава святителя Михаила хранится в Лавре святого Афанасия на Афоне, часть мощей - в Иверском монастыре.
Преподобный Михаил, исповедник, епископ Синадский (икона: voskresinnia.org.ua)
Наши предки обращали внимание на природные явления и соблюдали определенные традиции в этот день:
В этот день церковь советует избегать определенных действий:
Вместо этого сегодня верующие обращаются к святому Михаилу с молитвами о защите и помощи.
23 мая именины празднуют: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.
Это их особый день, когда они могут обратиться к своему небесному покровителю с молитвой о защите и поддержке.
Поздравления с днем ангела:
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.