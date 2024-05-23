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Свято 23 травня: що сьогодні категорично не можна робити, прикмети і традиції

Четвер 23 травня 2024 06:00
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Свято 23 травня: що сьогодні категорично не можна робити, прикмети і традиції Церковне свято 23 травня (фото: Getty Images)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 23 травня, віряни в Україні відзначають церковне свято преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського - на честь знаменитого сповідника православної віри.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити в цей день та які народні прикмети існують.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Михайла Сповідника.

Святий Михайло жив у IX столітті та був відомий своєю стійкістю у вірі та боротьбою проти єресей.

Його шанують за мудрість і духовну силу, яку він проявив у важкі часи.

У церковних писаннях кажуть, що "цей святий Михаїл, як же сподобився імені ангельського - називався як найголовніший ангел небесних сил, - так і життя ангельське мав, дівственною чистотою й іншими добрими ділами досконале".

Глава святителя Михаїла зберігається в Лаврі святого Афанасія на Афоні, частина мощей - в Іверському монастирі.

Свято 23 травня: що сьогодні категорично не можна робити, прикмети і традиції

Преподобний Михаїл, сповідник, єпископ Синадський (ікона: voskresinnia.org.ua)

Народні прикмети і традиції на 23 травня

Наші предки звертали увагу на природні явища та дотримувалися певних традицій у цей день:

  • якщо 23 травня йде дощ, це обіцяє багатий урожай
  • вважається, що ті, хто народився цього дня, матимуть особливу силу духу і вдачу
  • вранці бджоли літають дуже швидко - буде сонячний день
  • якщо вдень іде дощ - то літо буде непогожим
  • сильний вітер під час дощу - до гарної погоди

Що не можна робити 23 травня

У цей день церква радить уникати певних дій:

  • утриматися від важкої фізичної роботи, щоб не навантажувати організм
  • бути обережними у спілкуванні, щоб уникнути сварок та конфліктів
  • відкласти важливі справи, оскільки вони можуть закінчитися невдало
  • краще провести цей день у спокої та роздумах, не влаштовуючи гучні святкування і розваги
  • не можна робити необдумані покупки - краще постаратися гарненько заощадити і тоді весь рік проведете в достатку

Натомість сьогодні віряни звертаються до святого Михайла з молитвами про захист і допомогу.

Який день ангела 23 травня

23 травня іменини святкують: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.

Це їхній особливий день, коли вони можуть звернутися до свого небесного покровителя з молитвою про захист і підтримку.

Привітання з днем ангела:

  • Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом
  • Вітаю з днем ангела! Бажаю радості, здоров'я і гармонії в житті
  • Нехай ангел-охоронець завжди захищає тебе і дарує щастя
  • Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець буде поруч у кожній миті життя!
  • Бажаю, щоб твої мрії здійснювалися під захистом небесних сил

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.

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