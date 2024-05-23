Свято 23 травня: що сьогодні категорично не можна робити, прикмети і традиції

Сьогодні, 23 травня, віряни в Україні відзначають церковне свято преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського - на честь знаменитого сповідника православної віри.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити в цей день та які народні прикмети існують.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Михайла Сповідника.

Святий Михайло жив у IX столітті та був відомий своєю стійкістю у вірі та боротьбою проти єресей.

Його шанують за мудрість і духовну силу, яку він проявив у важкі часи.

У церковних писаннях кажуть, що "цей святий Михаїл, як же сподобився імені ангельського - називався як найголовніший ангел небесних сил, - так і життя ангельське мав, дівственною чистотою й іншими добрими ділами досконале".

Глава святителя Михаїла зберігається в Лаврі святого Афанасія на Афоні, частина мощей - в Іверському монастирі.

Преподобний Михаїл, сповідник, єпископ Синадський (ікона: voskresinnia.org.ua)

Народні прикмети і традиції на 23 травня

Наші предки звертали увагу на природні явища та дотримувалися певних традицій у цей день:

якщо 23 травня йде дощ, це обіцяє багатий урожай

вважається, що ті, хто народився цього дня, матимуть особливу силу духу і вдачу

вранці бджоли літають дуже швидко - буде сонячний день

якщо вдень іде дощ - то літо буде непогожим

сильний вітер під час дощу - до гарної погоди

Що не можна робити 23 травня

У цей день церква радить уникати певних дій:

утриматися від важкої фізичної роботи, щоб не навантажувати організм

бути обережними у спілкуванні, щоб уникнути сварок та конфліктів

відкласти важливі справи, оскільки вони можуть закінчитися невдало

краще провести цей день у спокої та роздумах, не влаштовуючи гучні святкування і розваги

не можна робити необдумані покупки - краще постаратися гарненько заощадити і тоді весь рік проведете в достатку

Натомість сьогодні віряни звертаються до святого Михайла з молитвами про захист і допомогу.

Який день ангела 23 травня

23 травня іменини святкують: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.

Це їхній особливий день, коли вони можуть звернутися до свого небесного покровителя з молитвою про захист і підтримку.

Привітання з днем ангела: