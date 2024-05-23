Свято 23 травня: що сьогодні категорично не можна робити, прикмети і традиції
Сьогодні, 23 травня, віряни в Україні відзначають церковне свято преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського - на честь знаменитого сповідника православної віри.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити в цей день та які народні прикмети існують.
Яке сьогодні церковне свято
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Михайла Сповідника.
Святий Михайло жив у IX столітті та був відомий своєю стійкістю у вірі та боротьбою проти єресей.
Його шанують за мудрість і духовну силу, яку він проявив у важкі часи.
У церковних писаннях кажуть, що "цей святий Михаїл, як же сподобився імені ангельського - називався як найголовніший ангел небесних сил, - так і життя ангельське мав, дівственною чистотою й іншими добрими ділами досконале".
Глава святителя Михаїла зберігається в Лаврі святого Афанасія на Афоні, частина мощей - в Іверському монастирі.
Преподобний Михаїл, сповідник, єпископ Синадський (ікона: voskresinnia.org.ua)
Народні прикмети і традиції на 23 травня
Наші предки звертали увагу на природні явища та дотримувалися певних традицій у цей день:
- якщо 23 травня йде дощ, це обіцяє багатий урожай
- вважається, що ті, хто народився цього дня, матимуть особливу силу духу і вдачу
- вранці бджоли літають дуже швидко - буде сонячний день
- якщо вдень іде дощ - то літо буде непогожим
- сильний вітер під час дощу - до гарної погоди
Що не можна робити 23 травня
У цей день церква радить уникати певних дій:
- утриматися від важкої фізичної роботи, щоб не навантажувати організм
- бути обережними у спілкуванні, щоб уникнути сварок та конфліктів
- відкласти важливі справи, оскільки вони можуть закінчитися невдало
- краще провести цей день у спокої та роздумах, не влаштовуючи гучні святкування і розваги
- не можна робити необдумані покупки - краще постаратися гарненько заощадити і тоді весь рік проведете в достатку
Натомість сьогодні віряни звертаються до святого Михайла з молитвами про захист і допомогу.
Який день ангела 23 травня
23 травня іменини святкують: Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.
Це їхній особливий день, коли вони можуть звернутися до свого небесного покровителя з молитвою про захист і підтримку.
Привітання з днем ангела:
- Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом
- Вітаю з днем ангела! Бажаю радості, здоров'я і гармонії в житті
- Нехай ангел-охоронець завжди захищає тебе і дарує щастя
- Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець буде поруч у кожній миті життя!
- Бажаю, щоб твої мрії здійснювалися під захистом небесних сил
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.