Праздник 23 мая: что сегодня категорически нельзя делать, приметы и традиции

Сегодня, 23 мая, верующие в Украине отмечают церковный праздник преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского - в честь знаменитого исповедника православной веры.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в этот день, и какие народные приметы существуют.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Михаила Исповедника.

Святой Михаил жил в IX веке и был известен своей стойкостью в вере и борьбе против ересей.

Его уважают за мудрость и духовную силу, которую он проявил в трудные времена.

В церковных писаниях говорят, что "этот святой Михаил, как же сподобился имени ангельского - назывался как самый главный ангел небесных сил, - так и жизнью ангельской обладал, девственной чистотой и другими добрыми делами совершенной".

Глава святителя Михаила хранится в Лавре святого Афанасия на Афоне, часть мощей - в Иверском монастыре.

Преподобный Михаил, исповедник, епископ Синадский (икона: voskresinnia.org.ua)

Народные приметы и традиции на 23 мая

Наши предки обращали внимание на природные явления и соблюдали определенные традиции в этот день:

если 23 мая идет дождь, это обещает богатый урожай

считается, что те, кто родился в этот день, будут иметь особую силу духа и нрав

утром пчелы летают очень быстро – будет солнечный день

если днем идет дождь - то лето будет ненастным.

сильный ветер во время дождя - к хорошей погоде

Что нельзя делать 23 мая

В этот день церковь советует избегать определенных действий:

воздержаться от тяжелой физической работы, чтобы не нагружать организм

быть осторожными в общении во избежание ссор и конфликтов

отложить важные дела, поскольку они могут закончиться неудачно

лучше провести этот день в покое и раздумьях, не устраивая громкие празднества и развлечения

нельзя делать необдуманные покупки - лучше постараться хорошенько сэкономить и тогда весь год проведете в достатке

Вместо этого сегодня верующие обращаются к святому Михаилу с молитвами о защите и помощи.

Какой день ангела 23 мая

23 мая именины празднуют: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.

Это их особый день, когда они могут обратиться к своему небесному покровителю с молитвой о защите и поддержке.

Поздравления с днем ангела: