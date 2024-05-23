Праздник 23 мая: что сегодня категорически нельзя делать, приметы и традиции
Сегодня, 23 мая, верующие в Украине отмечают церковный праздник преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского - в честь знаменитого исповедника православной веры.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в этот день, и какие народные приметы существуют.
Какой сегодня церковный праздник
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Михаила Исповедника.
Святой Михаил жил в IX веке и был известен своей стойкостью в вере и борьбе против ересей.
Его уважают за мудрость и духовную силу, которую он проявил в трудные времена.
В церковных писаниях говорят, что "этот святой Михаил, как же сподобился имени ангельского - назывался как самый главный ангел небесных сил, - так и жизнью ангельской обладал, девственной чистотой и другими добрыми делами совершенной".
Глава святителя Михаила хранится в Лавре святого Афанасия на Афоне, часть мощей - в Иверском монастыре.
Преподобный Михаил, исповедник, епископ Синадский (икона: voskresinnia.org.ua)
Народные приметы и традиции на 23 мая
Наши предки обращали внимание на природные явления и соблюдали определенные традиции в этот день:
- если 23 мая идет дождь, это обещает богатый урожай
- считается, что те, кто родился в этот день, будут иметь особую силу духа и нрав
- утром пчелы летают очень быстро – будет солнечный день
- если днем идет дождь - то лето будет ненастным.
- сильный ветер во время дождя - к хорошей погоде
Что нельзя делать 23 мая
В этот день церковь советует избегать определенных действий:
- воздержаться от тяжелой физической работы, чтобы не нагружать организм
- быть осторожными в общении во избежание ссор и конфликтов
- отложить важные дела, поскольку они могут закончиться неудачно
- лучше провести этот день в покое и раздумьях, не устраивая громкие празднества и развлечения
- нельзя делать необдуманные покупки - лучше постараться хорошенько сэкономить и тогда весь год проведете в достатке
Вместо этого сегодня верующие обращаются к святому Михаилу с молитвами о защите и помощи.
Какой день ангела 23 мая
23 мая именины празднуют: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.
Это их особый день, когда они могут обратиться к своему небесному покровителю с молитвой о защите и поддержке.
Поздравления с днем ангела:
- Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем
- Поздравляю с днем ангела! Желаю радости, здоровья и гармонии в жизни
- Пусть ангел-хранитель всегда защищает тебя и дарит счастье
- Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель будет рядом в каждом мгновении жизни!
- Желаю, чтобы твои мечты сбывались под защитой небесных сил
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.