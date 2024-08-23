Церковне свято 23 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Сьогодні, 23 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Луппа і священномученика Іринея Ліонського за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Лупп Солунський

Святий мученик Лупп Солунський жив наприкінці 3-го - початку 4-го століття у місті Солуні та був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Після смерті Димитрія Лупп вмочив свій одяг у його кров та взяв перстень, якими творив численні чудеса в Солуні, розбиваючи ідолів і проповідуючи слово Боже.

Всупереч всім спроби язичників схопити його, святий залишався неушкодженим завдяки силі Божій. Перед смертю Лупп молився і прийняв хрещення, після чого добровільно віддав себе на муки та був страчений мечем. Його поховали з великою шаною, і від його могили почали відбуватися зцілення за молитвами святого.

Святий мученик Лупп Солунський (зображення: kyrios.org.ua)

Іриней Ліонський

Святий Іриней Ліонський був великим вчителем Церкви та видатним богословом II століття. Народився близько 130 року в Смирні, де навчався у святого Полікарпа Смирнського. Він добре знав Святе Писання, язичницьку літературу та філософію.

Більшу частину життя святий Іриней провів у Ліоні, куди його послав святий Полікарп для допомоги єпископу Пофину в проповіді віри. Після смерті Пофина, Іринея висвятили на єпископа Ліонського, де він активно проповідував, перетворивши місто на християнське.

Він написав багато духовних творів, зокрема "Проти єресей", що вплинув на розвиток богослов'я Церкви. У 202 році святий Іриней загинув мученицькою смертю під час гонінь імператора Септимія Севера.

Святий Іриней Ліонський (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 23 серпня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Звільнятися чи міняти місце роботи

Розмовляти з незнайомцями

Давати в борг гроші або речі.

Також не рекомендується прибирати, підмітати і мити підлогу, інакше в майбутньому вас чекатимуть життєві труднощі.

Народні прикмети і традиції цього дня

Рано ввечері з’явився туман - завтра буде гарна погода

Зранку вже перші заморозки - зима почнеться рано

Іде дощ і гримить - до теплої осені та холодної зими

Птахи літають низько до землі - взимку буде тепло.

Сьогодні звертаються до святого мученика Луппа з проханнями про зцілення від хвороб, допомоги, впевненості та зміцненні віри.

У народі 23 серпня вважається сприятливим днем для укладення шлюбів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Микола, Єфрем, Павло.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: