Церковный праздник 23 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Сегодня, 23 августа, свято - православные украинцы чтят память святого мученика Луппа и священномученика Иринея Лионского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Лупп Солунский

Святой мученик Лупп Солунский жил в конце 3 - начале 4 века в городе Солуне и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. После смерти Димитрия Лупп обмакнул свою одежду в его кровь и взял кольцо, которыми творил многочисленные чудеса в Фессалонике, разбивая идолов и проповедуя слово Божие.

Вопреки всем попыткам язычников схватить его, святой оставался невредим благодаря силе Божией. Перед смертью Лупп молился и принял крещение, после чего добровольно отдал себя на мучения и был казнен мечом. Его похоронили с большим почетом, и от его могилы начали совершаться исцеления за молитвами святого.

Святой мученик Лупп Солунский (изображение: kyrios.org.ua)

Ириней Лионский

Святой Ириней Лионский был великим учителем и выдающимся богословом II века. Родился около 130 года в Смирне, где учился у святого Поликарпа Смирнского. Он хорошо знал Священное Писание, языческую литературу и философию.

Большую часть жизни святой Ириней провел в Лионе, куда его послал святой Поликарп для помощи епископу Пофину в проповеди веры. После смерти Пофина, Иринея рукоположили в епископа Лионского, где он активно проповедовал, превратив город в христианский.

Он написал много духовных произведений, в частности "Против ересей", что повлияло на развитие богословия Церкви. В 202 году святой Ириней погиб мученической смертью во время гонений императора Септимия Севера.

Святой Ириней Лионский (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 23 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Увольняться или менять место работы

Разговаривать с незнакомцами

Давать взаймы деньги или вещи.

Также не рекомендуется убирать, подметать и мыть пол, иначе в будущем вам предстоят жизненные трудности.

Народные приметы и традиции этого дня

Рано вечером появился туман - завтра будет хорошая погода

Утром уже первые заморозки - зима начнется рано

Идет дождь и гремит - к теплой осени и холодной зиме

Птицы летают низко к земле - зимой будет тепло.

Сегодня обращаются к святому мученику Луппу с просьбами об исцелении от болезней, помощи, уверенности и укреплении веры.

В народе 23 августа считается благоприятным днем для заключения браков.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иоанн, Николай, Ефрем, Павел.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: