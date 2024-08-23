Церковный праздник 23 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Сегодня, 23 августа, свято - православные украинцы чтят память святого мученика Луппа и священномученика Иринея Лионского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Лупп Солунский
Святой мученик Лупп Солунский жил в конце 3 - начале 4 века в городе Солуне и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. После смерти Димитрия Лупп обмакнул свою одежду в его кровь и взял кольцо, которыми творил многочисленные чудеса в Фессалонике, разбивая идолов и проповедуя слово Божие.
Вопреки всем попыткам язычников схватить его, святой оставался невредим благодаря силе Божией. Перед смертью Лупп молился и принял крещение, после чего добровольно отдал себя на мучения и был казнен мечом. Его похоронили с большим почетом, и от его могилы начали совершаться исцеления за молитвами святого.
Святой мученик Лупп Солунский (изображение: kyrios.org.ua)
Ириней Лионский
Святой Ириней Лионский был великим учителем и выдающимся богословом II века. Родился около 130 года в Смирне, где учился у святого Поликарпа Смирнского. Он хорошо знал Священное Писание, языческую литературу и философию.
Большую часть жизни святой Ириней провел в Лионе, куда его послал святой Поликарп для помощи епископу Пофину в проповеди веры. После смерти Пофина, Иринея рукоположили в епископа Лионского, где он активно проповедовал, превратив город в христианский.
Он написал много духовных произведений, в частности "Против ересей", что повлияло на развитие богословия Церкви. В 202 году святой Ириней погиб мученической смертью во время гонений императора Септимия Севера.
Святой Ириней Лионский (изображение: kyrios.org.ua)
Что нельзя делать сегодня, 23 августа
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Увольняться или менять место работы
- Разговаривать с незнакомцами
- Давать взаймы деньги или вещи.
Также не рекомендуется убирать, подметать и мыть пол, иначе в будущем вам предстоят жизненные трудности.
Народные приметы и традиции этого дня
- Рано вечером появился туман - завтра будет хорошая погода
- Утром уже первые заморозки - зима начнется рано
- Идет дождь и гремит - к теплой осени и холодной зиме
- Птицы летают низко к земле - зимой будет тепло.
Сегодня обращаются к святому мученику Луппу с просьбами об исцелении от болезней, помощи, уверенности и укреплении веры.
В народе 23 августа считается благоприятным днем для заключения браков.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Иоанн, Николай, Ефрем, Павел.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День Государственного флага Украины
- День города Луцк
- День города Харьков
- Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
- Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма.
Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам - что и почему запрещено.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Википедия.