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Церковне свято 22 жовтня: що сьогодні треба зробити, аби лихо оминало ваш дім

Яке церковне свято 22 жовтня (фото: Freepik)
Автор: Styler

22 жовтня православна церква за новим календарем вшановує пам'ять рівноапостольного Аверкія.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Святий Аверкій Єрапольський був єпископом Єраполя, що у Малій Азії. У цьому місті жили переважно язичники, тому святий молився Господу за спасіння їхніх душ. Одного разу Аверкію з'явився Ангел і звелів розтрощити ідолів в язичницькому капищі. Це він і зробив.

Коли він дізнався, що ідолопоклонники хочуть його вбити, святий сам прийшов до них. Там серед натовпу було три біснуватих юнаки, яких Аверкій зцілив. Побачивши це, багато містян увірували в християнство.

Після цього святий почав проповідувати у Сирії, Месопотамії та Кілікії. Також він зцілював хворих.

У народі традиційно у цей день закінчувались будівельні роботи. Чоловіки із заробітків верталися додому, а жінки їх зустрічали за святковим столом.

Також у цей день провітрювали підвал, підпалювали ялівець і обкурювали ним приміщення. Це допомагало вберегти запаси від гниття.

У цей день потрібно піти до церкви, поставити свічку і помолитись за добробут сім'ї, й попросити Господа, щоб все лихо оминало ваш дім.

Прикмети дня

  • якщо нема дощу - значить наступного року буде поганий урожай
  • якщо йде сильна злива, то дощити буде ще довго
  • туман зранку віщує відлигу, а ввечері - похолодання
  • сонячний і ясний день віщує похолодання
  • якщо зранку є інеї, то зима буде ранньою

Що сьогодні не можна робити

  • займатися будівництвом і ремонтом
  • плакати, інакше ще довго будете лити сльози
  • сваритися, лаятися матом, зловживати алкоголем і заздрити іншим
  • позичати гроші і давати у борг, аби не накликати на себе лиха

День ангела сьогодні святкують: Василь, Володимир, Ганна, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Іван, Іраклій, Костянтин, Максим, Микола, Олександр, Федір.

Головна молитва дня

"Боже всеблагий і милосердний, Твоїй опіці ми ввіряємо наші сім’ї, домівки та усе, що маємо і чим володіємо. Благослови нас, охорони від зла й небезпеки, збережи від нещасть і укріпи нашу віру та любов. У печалі й стражданні даруй надію. Вчини, щоб ми завжди перебували в єдності з Тобою. Через Христа, Господа нашого". Амінь

 

Раніше ми розповідали про те, які свята будуть у жовтні 2023 року.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

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