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Церковный праздник 22 октября: что сегодня нужно сделать, чтобы беда обходила ваш дом

Какой церковный праздник 22 октября (фото: Freepik)
Автор: Styler

22 октября православная церковь по новому календарю чтит память равноапостольного Аверкия.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Святой Аверкий Ерапольский был епископом Иераполя в Малой Азии. В этом городе жили преимущественно язычники, потому святой молился Господу о спасении их душ. Однажды Аверкию явился Ангел и велел разбить идолов в языческом капище. Это он и сделал.

Когда он узнал, что идолопоклонники хотят его убить, святой сам пришел к ним. Там среди толпы было три бесноватых юноши, которых Аверкий исцелил. Увидев это, многие горожане уверовали в христианство.

После этого святой стал проповедовать в Сирии, Месопотамии и Киликии. Также он исцелял больных.

В народе в этот день заканчивались строительные работы. Мужчины из заработков возвращались домой, а женщины встречали их за праздничным столом.

Также в этот день проветривали подвал, поджигали можжевельник и окуривали им помещение. Это помогало уберечь запасы от гниения.

В этот день нужно пойти в церковь, поставить свечу и помолиться за благополучие семьи и попросить Господа, чтобы вся беда обходила ваш дом стороной.

Приметы дня

  • если нет дождя - значит в следующем году будет плохой урожай
  • если идет сильный ливень, то дождь будет еще долго
  • туман утром предвещает оттепель, а вечером - похолодание
  • солнечный и ясный день предвещает похолодание
  • если утром есть инеи, то зима будет ранней

Что сегодня нельзя делать

  • заниматься строительством и ремонтом
  • плакать, иначе еще долго будете лить слезы
  • ссориться, ругаться матом, злоупотреблять алкоголем и завидовать другим
  • одалживать деньги и давать в долг, чтобы не навлечь на себя беды

День ангела сегодня празднуют: Василий, Владимир, Анна, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Александр, Федор.

Главная молитва дня

"Боже всеблагий и милосердный, Твоей опеке мы вверяем наши семьи, дома и все, что имеем и чем владеем. Благослови нас, охрани от зла и опасности, сохрани от несчастий и укрепи нашу веру и любовь. В печали и страдании дари надежду. Сделай, чтобы мы всегда пребывали в единстве с Тобою. Через Христа, Господа нашего". Аминь

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в октябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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