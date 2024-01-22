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Церковне свято 22 січня: що суворо заборонено робити в день Тимофія

Понеділок 22 січня 2024 06:00
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Церковне свято 22 січня: що суворо заборонено робити в день Тимофія Яке сьогодні церковне свято (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

22 січня церква за новим стилем вшановує пам'ять апостола Тимофія, одного з учнів Христа.

Що заборонено робити в день Тимофія, які прикмети та кого привітати з днем ангела 22 січня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Тимофій, один із учнів Христа, прийняв мученицьку смерть. У 80 років його вбили язичники. Своє життя він присвятив вірі, також був учнем апостолом Павла. На очах Тимофія відбувалися чудеса зцілення.

Вважається, що після дня Тимофія повертаються морози. Тому в цю дату раніше було прийнято залишатися вдома, щоб перечекати холод і завірюху.

Також у цей день варто проаналізувати свої сни. Вважалося, що якщо у Тимофіїв день побачити сон, то він здійсниться.

Головні прикмети цього дня

  • хуртовина - хороша погода повернеться не скоро
  • пішов сніг - влітку буде хороший урожай
  • погода сонячна - весна вже близько.

Що не можна робити у день Тимофія

  • суворо заборонено випробовувати успіх - ризикувати, грати в азартні ігри, сперечатися
  • не можна виносити сміття - разом з ним на смітник може вирушити і щастя вашого будинку
  • поганословити і сваритися.

День ангела сьогодні відзначають : Анастасія, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків.

Раніше ми вже розповідали, хто святкуватиме день ангела у січні.

Крім цього, нещодавно з'явився календар церковних свят на січень 2024 року.

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