Церковне свято 22 січня: що суворо заборонено робити в день Тимофія
22 січня церква за новим стилем вшановує пам'ять апостола Тимофія, одного з учнів Христа.
Що заборонено робити в день Тимофія, які прикмети та кого привітати з днем ангела 22 січня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Тимофій, один із учнів Христа, прийняв мученицьку смерть. У 80 років його вбили язичники. Своє життя він присвятив вірі, також був учнем апостолом Павла. На очах Тимофія відбувалися чудеса зцілення.
Вважається, що після дня Тимофія повертаються морози. Тому в цю дату раніше було прийнято залишатися вдома, щоб перечекати холод і завірюху.
Також у цей день варто проаналізувати свої сни. Вважалося, що якщо у Тимофіїв день побачити сон, то він здійсниться.
Головні прикмети цього дня
- хуртовина - хороша погода повернеться не скоро
- пішов сніг - влітку буде хороший урожай
- погода сонячна - весна вже близько.
Що не можна робити у день Тимофія
- суворо заборонено випробовувати успіх - ризикувати, грати в азартні ігри, сперечатися
- не можна виносити сміття - разом з ним на смітник може вирушити і щастя вашого будинку
- поганословити і сваритися.
День ангела сьогодні відзначають : Анастасія, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків.
Раніше ми вже розповідали, хто святкуватиме день ангела у січні.
Крім цього, нещодавно з'явився календар церковних свят на січень 2024 року.