Церковне свято 22 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Сьогодні, 22 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Агатоніка, Зотика, Теопрепія, Акиндіна, Северіяна й інших з ними за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Агатонік жив у часи імператора Максиміана в місті Нікомідія. Він активно проповідував християнство, навертаючи людей до віри в Христа.
Одного разу римський коміт Євтолмій, посланий імператором для переслідування християн, прибув до міста Карпин, де зустрів святого Зотика і його учнів. Євтолмій наказав стратити учнів, а Зотика взяв із собою. Повернувшись до Нікомідії, він також арештував святого Принкіпса, якого Агатонік навчав християнської віри, і зв’язав його з іншими християнами, такими як Зотик, Теопрепій, Акиндин і Северіян.
Євтолмій повів їх до Тракії, де мучеників довго катували, після чого стратили. Святого Зотика, Теопрепія та Акиндина вбили у місті Потама, завдавши важких ран. Святого Северіана стратили за відданість Христу біля Халкидона. Інших мучеників, разом з Агатоніком, привезли до Візантії, а потім до Силеврії, де їх стратили.
Римський імператор Божественний Максиміян I (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується сьогодні відправлятися у подорож чи дальню дорогу, адже там вас можуть підстерігати неприємності. Окрім цього, у давнину люди вірили, що жінкам цього дня не варто їсти до заходу сонця, щоб не втратити свою красу.
Наприкінці літа в Київській Русі починався час ярмарків, де селяни та містяни запасалися всім необхідним для зими. Купували теплий одяг, вовняні вироби, дрова та сани, щоб бути готовими до холодів.
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, Василь, Гаврило, Іван, Опанас, Макар, Михайло, Федір, Аріадна.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували про Усікновення глави Іоанна Предтечі 2024: нова дата, історія і традиції свята.
Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві та чому.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.