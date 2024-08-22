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Церковне свято 22 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Церковне свято 22 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 22 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Агатоніка, Зотика, Теопрепія, Акиндіна, Северіяна й інших з ними за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Агатонік жив у часи імператора Максиміана в місті Нікомідія. Він активно проповідував християнство, навертаючи людей до віри в Христа.

Одного разу римський коміт Євтолмій, посланий імператором для переслідування християн, прибув до міста Карпин, де зустрів святого Зотика і його учнів. Євтолмій наказав стратити учнів, а Зотика взяв із собою. Повернувшись до Нікомідії, він також арештував святого Принкіпса, якого Агатонік навчав християнської віри, і зв’язав його з іншими християнами, такими як Зотик, Теопрепій, Акиндин і Северіян.

Євтолмій повів їх до Тракії, де мучеників довго катували, після чого стратили. Святого Зотика, Теопрепія та Акиндина вбили у місті Потама, завдавши важких ран. Святого Северіана стратили за відданість Христу біля Халкидона. Інших мучеників, разом з Агатоніком, привезли до Візантії, а потім до Силеврії, де їх стратили.

Римський імператор Божественний Максиміян I (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 22 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Пліткувати або лінуватися
  • Сваритися з рідними
  • Лаятися, лихословити
  • Дарувати і приймати подарунки
  • Носити прикраси з металу
  • Вихвалятися своїми досягненнями.

Також не рекомендується сьогодні відправлятися у подорож чи дальню дорогу, адже там вас можуть підстерігати неприємності. Окрім цього, у давнину люди вірили, що жінкам цього дня не варто їсти до заходу сонця, щоб не втратити свою красу.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Холодно і йде дощ - зима буде ранньою та морозною
  • Сонячний, теплий день - така ж погода буде восени
  • Багато павутини літає у повітрі - до холодної зими
  • На деревах багато горіхів - очікуйте взимку багато снігу
  • Багато пилюки над дорогою - декілька днів буде спека
  • Дме сильний вітер - узимку чекайте на часті бурі.

Наприкінці літа в Київській Русі починався час ярмарків, де селяни та містяни запасалися всім необхідним для зими. Купували теплий одяг, вовняні вироби, дрова та сани, щоб бути готовими до холодів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, Василь, Гаврило, Іван, Опанас, Макар, Михайло, Федір, Аріадна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День пам'яті працівників органів внутрішніх справ України, які загинули під час виконання службових обов'язків
  • Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань
  • День катання по веселці
  • Всесвітній день рису джолоф
  • День рослинного молока.

Раніше ми публікували про Усікновення глави Іоанна Предтечі 2024: нова дата, історія і традиції свята.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві та чому.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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