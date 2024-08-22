Церковне свято 22 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Агатонік жив у часи імператора Максиміана в місті Нікомідія. Він активно проповідував християнство, навертаючи людей до віри в Христа.

Одного разу римський коміт Євтолмій, посланий імператором для переслідування християн, прибув до міста Карпин, де зустрів святого Зотика і його учнів. Євтолмій наказав стратити учнів, а Зотика взяв із собою. Повернувшись до Нікомідії, він також арештував святого Принкіпса, якого Агатонік навчав християнської віри, і зв’язав його з іншими християнами, такими як Зотик, Теопрепій, Акиндин і Северіян.

Євтолмій повів їх до Тракії, де мучеників довго катували, після чого стратили. Святого Зотика, Теопрепія та Акиндина вбили у місті Потама, завдавши важких ран. Святого Северіана стратили за відданість Христу біля Халкидона. Інших мучеників, разом з Агатоніком, привезли до Візантії, а потім до Силеврії, де їх стратили.

Римський імператор Божественний Максиміян I (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 22 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Пліткувати або лінуватися

Сваритися з рідними

Лаятися, лихословити

Дарувати і приймати подарунки

Носити прикраси з металу

Вихвалятися своїми досягненнями.

Також не рекомендується сьогодні відправлятися у подорож чи дальню дорогу, адже там вас можуть підстерігати неприємності. Окрім цього, у давнину люди вірили, що жінкам цього дня не варто їсти до заходу сонця, щоб не втратити свою красу.

Народні прикмети і традиції цього дня

Холодно і йде дощ - зима буде ранньою та морозною

Сонячний, теплий день - така ж погода буде восени

Багато павутини літає у повітрі - до холодної зими

На деревах багато горіхів - очікуйте взимку багато снігу

Багато пилюки над дорогою - декілька днів буде спека

Дме сильний вітер - узимку чекайте на часті бурі.

Наприкінці літа в Київській Русі починався час ярмарків, де селяни та містяни запасалися всім необхідним для зими. Купували теплий одяг, вовняні вироби, дрова та сани, щоб бути готовими до холодів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, Василь, Гаврило, Іван, Опанас, Макар, Михайло, Федір, Аріадна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: