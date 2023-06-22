Церковне свято 22 червня: що не можна робити цього особливого дня, як помолитися

Сьогодні, 22 червня, православні віруючі вшановують пам'ять святого Кирила Олександрійського. У народі дата називається Кирилів день.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.
Кирило був богословом і письменником, тлумачив Святе Письмо, багатьох направив до християнства. Помер Кирило в середині V століття, залишивши по собі величезну кількість праць.
Цього дня потрібно садити пізню розсаду, починати косити та сушити сіно. Починаючи з Кирила, в народі забували про заморозки до осені, а до святого зверталися з проханням дати ясне і тепле літо.
Цього дня не можна поводитися агресивно, сваритися. Якщо людина виявляє таку поведінку, то Сонце може призвести до того, що не буде врожаю. Крім того, злі слова, сказані під час сварки, можуть справдитися.
Не можна вбивати комарів після їди. Згідно з давніми повір'ями, якщо зробити це, то кількість кровопивців тільки збільшиться.
Не слід говорити вголос про свої плани на майбутнє, бажання, думки і задуми.
Іменини у цей день відзначають : Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа, Рафаїл, Текла.
Господи Ісусе, я вірю, що Ти Син Божий. Я усвідомлюю себе грішним і вірю, що Ти помер на хресті за мої гріхи. Прошу Тебе, прости мені мої гріхи і увійди в моє життя, стань моїм Господом та Спасителем. Я хочу розпочати нове життя, присвячене Тобі.
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