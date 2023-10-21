Церковне свято 21 жовтня: що категорично не можна робити, щоб не накликати нещастя

21 жовтня церква вшановує пам'ять святого Іларіона Великого, а також відзначає Дмитрівську батьківську суботу.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Іларіон Великий - ранньо-християнський святий та чудотворець, якого дуже шанує церква. Іларіон народився в кінці ІІІ століття поблизу міста Гази в Палестині. У 15 років охрестився і два місяці жив зі св. Антонієм у пустелі.
Після смерті батьків роздав усе майно бідним і пішов жити самітником у пустелю. Заснував перший монастир у Палестині. Останні роки свого життя провів у Дальмації (сучасна Хорватія), де сотворив численні дива. За переказами під час землетрусу втихомирив морські хвилі, які могли затопити місто. Помер святий 371 року на Кіпрі.
Також на 21 жовтня цього року припадає Дмитрівська субота, у яку поминають померлих. Її щорічно відзначають у суботу перед днем пам'яті великомученика Димитрія Солунського (26 жовтня за новим церковним календарем).
У народі цей день називали Іларіоновим. Багато традицій було пов'язано з поїздками та дорогою. Предки вірили, що сьогодні на перехрестях зосереджується все зло, а тому їх намагалися уникати. Також у цей день особливу увагу жінки приділяли рукоділлю - в'язали теплі речі на зиму, а чоловіки ремонтували старі меблі тощо.
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем’ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.
"Як сила ченців, наставник жителів пустелі і чудотворець з благодаті, подібний до Великого Антонія, невідступний помічник бідуючим пристрастям, Іларіоне, отче наш, молись за тих, хто шанує святу пам'ять твою". Амінь.
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