Церковный праздник 21 октября: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь несчастья

21 октября церковь чтит память святого Иллариона Великого, а также отмечает Дмитровскую родительскую субботу.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Илларион Великий - ранне-христианский святой и чудотворец, которого очень чтит церковь. Илларион родился в конце III века вблизи города Газы в Палестине. В 15 лет крестился и два месяца жил со св. Антонием в пустыне.
После смерти родителей раздал все имущество бедным и стал жить отшельником в пустыню. Основал первый монастырь в Палестине. Последние годы своей жизни провел в Дальмации (современная Хорватия), где сотворил чудеса. По преданию во время землетрясения усмирил морские волны, которые могли затопить город. Умер святой в 371 году на Кипре.
Также на 21 октября этого года приходится Дмитровская суббота, в которую упоминают умерших. Ее ежегодно отмечают в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (26 октября по новому церковному календарю).
В прежние времена этот день называли Иларионовым. Многие традиции были связаны с поездками и дорогой. Предки верили, что сегодня на перекрестках собирается все зло, а потому их пытались избегать. Также в этот день особенное внимание женщины уделяли рукоделию - вязали теплые вещи на зиму, а мужчины ремонтировали старую мебель и т. д.
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.
"Как сила монахов, наставник жителей пустыни и чудотворец по благодати, подобный Великому Антонию, неотступный помощник бедствующим страстям, Илларион, отец наш, молись о тех, кто чтит святую память твою". Аминь.
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