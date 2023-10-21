Церковный праздник 21 октября: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь несчастья

История праздника

Илларион Великий - ранне-христианский святой и чудотворец, которого очень чтит церковь. Илларион родился в конце III века вблизи города Газы в Палестине. В 15 лет крестился и два месяца жил со св. Антонием в пустыне.

После смерти родителей раздал все имущество бедным и стал жить отшельником в пустыню. Основал первый монастырь в Палестине. Последние годы своей жизни провел в Дальмации (современная Хорватия), где сотворил чудеса. По преданию во время землетрясения усмирил морские волны, которые могли затопить город. Умер святой в 371 году на Кипре.

Также на 21 октября этого года приходится Дмитровская суббота, в которую упоминают умерших. Ее ежегодно отмечают в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (26 октября по новому церковному календарю).

В прежние времена этот день называли Иларионовым. Многие традиции были связаны с поездками и дорогой. Предки верили, что сегодня на перекрестках собирается все зло, а потому их пытались избегать. Также в этот день особенное внимание женщины уделяли рукоделию - вязали теплые вещи на зиму, а мужчины ремонтировали старую мебель и т. д.

Приметы дня

если выпал первый снег - зима будет ранней

если утром есть иней - ждите заморозков в начале ноября

если дым идет вверх, значит погода будет ясной и солнечной

теплый ветер в этот день предвещает затяжную оттепель

к вечеру солнце красного цвета, а затем на небе много звезд - погода будет солнечной и морозной

Что нельзя сегодня делать

отправляться в дальний путь сегодня без крайней нужды, потому что возникнут проблемы

ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье

передавать другому человеку вещи на дороге, потому что обеднеете

стричь волосы

сажать деревья, потому что не приживутся на новом месте

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

Главная молитва дня

"Как сила монахов, наставник жителей пустыни и чудотворец по благодати, подобный Великому Антонию, неотступный помощник бедствующим страстям, Илларион, отец наш, молись о тех, кто чтит святую память твою". Аминь.