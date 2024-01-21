Церковне свято 21 січня: що треба зробити, щоб у родині було благополуччя та достаток

21 січня церква за новим стилем вшановує преподобного Максима Сповідника, за старим календарем у цей день згадували преподобного Григорія Печерського.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Максим Сповідник народився близько 580 року в Константинополі у благочестивій християнській родині. Він здобув гарну освіту та пішов на державну службу працювати першим секретарем імператора Іраклія. Втім потім він пішов до Хрисопольської обителі і постригся у ченці. Пізніше він став ігуменом монастиря.

Близько 6 років Максим Сповідник проповідував на околицях Олександрії, потім він вирушив до Карфагену, де також ніс слово Боже протягом 5 років.

Коли до влади прийшов жорстокий імператор Констанс II, що переслідував християн, то він наказав схопити Максима. Святого впіймали тільки через 5 років і посадили у в’язницю. Його там жорстоко катували, відтяли праву руку і відрізали язика. Але Господь сотворив диво і Максим зміг говорити.

У народі Максима Сповідника вважають захисником скривджених. Тому здавна у цей день заведено робити добрі справи і допомагати тим, хто потрапив у біду. Також у цей день потрібно дякувати і молитися за тих, хто був поруч у важку хвилину.

Наші предки у цей день пекли пироги з різними начинками та пригощали рідних. Частина з них віддавали бідним і голодуючим, щоб в родині було благополуччя і достаток.

Прикмети дня

безхмарна погода - буде рання весна

холодний і сухий день - буде жаркий серпень

якщо місяць ховається в хмарах - готуйтесь до щедрого урожаю, якщо ж ніч безхмарна - буде неврожайний рік

ясні зорі - найближчими днями будуть морози

Що сьогодні не можна робити

сваритися з рідними та близькими

відмовляти у допомозі нужденним

ухвалювати відповідальні рішення, бо потім пошкодуєте про це

позичати і давати у борг гроші

пришивати ґудзики, бо це заважатиме позбутися старих проблем

День ангела сьогодні святкують: Іполіт, Іполіта, Гнат, Іван, Клавдія, Максим, Офелія, Оскар, Стефан, Лаврентій, Анастасій, Валеріан, Максим, Євген, Агнія, Феодосій, Ганна.

Головна молитва дня