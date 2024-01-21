Церковный праздник 21 января: что нужно сделать, чтобы в семье было благополучие и достаток

21 января церковь по новому стилю чтит преподобного Максима Исповедника, по старому календарю в этот день вспоминали преподобного Григория Печерского.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Максим Исповедник родился около 580 года в Константинополе в благочестивой христианской семье. Он получил хорошее образование и отправился на государственную службу работать первым секретарем императора Ираклия. Однако потом он пошел в Хрисопольскую обитель и постригся в монахи. Позже он стал игуменом монастыря.

Около 6 лет Максим Исповедник проповедовал в окрестностях Александрии, затем отправился в Карфаген, где также нес слово Божие в течение 5 лет.

Когда к власти пришел жестокий император Констанс II, преследовавший христиан, он приказал схватить Максима. Святого поймали только через 5 лет и посадили в тюрьму. Его там жестоко пытали, отрезали правую руку и язык. Но Господь сотворил чудо и Максим смог говорить.

В народе Максима Исповедника считают защитником обиженных. Поэтому в этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто попал в беду. Также в этот день нужно благодарить и молиться за тех, кто был рядом в трудную минуту.

Наши предки в этот день пекли пироги с разными начинками и угощали родных. Часть из них отдавали бедным и голодающим, чтобы в семье было благополучие и достаток.

Приметы дня

безоблачная погода - будет ранняя весна

холодный и сухой день - будет жаркий август

если луна прячется в облаках - готовьтесь к щедрому урожаю, если же ночь безоблачная - будет неурожайный год

ясные звезды - в ближайшие дни будут морозы

Что сегодня нельзя делать

ссориться с родными и близкими

отказывать в помощи нуждающимся

принимать ответственные решения, потому что потом пожалеете об этом

одалживать и давать взаймы деньги

пришивать пуговицы, потому что это будет мешать избавиться от старых проблем

День ангела сегодня празднуют: Иполит, Иполита, Игнат, Иван, Клавдия, Максим, Офелия, Оскар, Стефан, Лаврентий, Анастасий, Валериан, Максим, Евгений, Агния, Феодосий, Анна.

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