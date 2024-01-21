Церковный праздник 21 января: что нужно сделать, чтобы в семье было благополучие и достаток
21 января церковь по новому стилю чтит преподобного Максима Исповедника, по старому календарю в этот день вспоминали преподобного Григория Печерского.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Максим Исповедник родился около 580 года в Константинополе в благочестивой христианской семье. Он получил хорошее образование и отправился на государственную службу работать первым секретарем императора Ираклия. Однако потом он пошел в Хрисопольскую обитель и постригся в монахи. Позже он стал игуменом монастыря.
Около 6 лет Максим Исповедник проповедовал в окрестностях Александрии, затем отправился в Карфаген, где также нес слово Божие в течение 5 лет.
Когда к власти пришел жестокий император Констанс II, преследовавший христиан, он приказал схватить Максима. Святого поймали только через 5 лет и посадили в тюрьму. Его там жестоко пытали, отрезали правую руку и язык. Но Господь сотворил чудо и Максим смог говорить.
В народе Максима Исповедника считают защитником обиженных. Поэтому в этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто попал в беду. Также в этот день нужно благодарить и молиться за тех, кто был рядом в трудную минуту.
Наши предки в этот день пекли пироги с разными начинками и угощали родных. Часть из них отдавали бедным и голодающим, чтобы в семье было благополучие и достаток.
Приметы дня
- безоблачная погода - будет ранняя весна
- холодный и сухой день - будет жаркий август
- если луна прячется в облаках - готовьтесь к щедрому урожаю, если же ночь безоблачная - будет неурожайный год
- ясные звезды - в ближайшие дни будут морозы
Что сегодня нельзя делать
- ссориться с родными и близкими
- отказывать в помощи нуждающимся
- принимать ответственные решения, потому что потом пожалеете об этом
- одалживать и давать взаймы деньги
- пришивать пуговицы, потому что это будет мешать избавиться от старых проблем
День ангела сегодня празднуют: Иполит, Иполита, Игнат, Иван, Клавдия, Максим, Офелия, Оскар, Стефан, Лаврентий, Анастасий, Валериан, Максим, Евгений, Агния, Феодосий, Анна.
Главная молитва дня
"Преподобный отец Максим! Укрепи нашу слабую веру, чтобы несомненно надеяться нам на получение благосердия от Отца Небесного молитвами твоими.
Выпроси заботами своими у Всемилостивого Бога нашего мир для Церкви Его, под знамением креста воинствующих, согласование в вере и единодушие, уничтожение раскола и недоразумения, поддержку в благих делах, исцеление для больных, печальным - утешение, обиженным - покровительство, нуждающимся в помощи.
Всем нам, которые с верою в сердце пришли к тебе, помоги попечением своим и просьбами к Господу, и всех нас направь в мире и покаянии покончить жизнь нашу земную, Небесного Царства подражая, чтобы жить со всеми праведниками, при жизни угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Которому же подобает всякая слава, честь и поклонение, вместе с Его Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящий Его Духом, ныне и пресно и во веки веков". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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