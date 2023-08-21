Церковне свято 21 серпня: що в жодному разі не можна робити в цей день

Традиції свята, що треба зробити

В народі спостерігали, що 21 серпня часто був дуже вітряним днем. Наші предки вважали, якщо в цей день вийти на пагорб і встати спиною до вітру, то можна видужати від усіх хвороб.

Самотні дівчата молилися Мирону, щоб знайти пару. А щоб замовляння подіяло, виходили на перехрестя, ставали обличчям до вітру і голосно кричали ім'я свого коханого.

На перехрестя в цей день виходили, щоб загадувати бажання. Якщо після цього вітер подує в обличчя, то бажання збудеться.

Цей день вдалий для збору ожини і брусниці. З ягід варили цілющі компоти і варення.

У цей день небажано хворіти, інакше хвороба затягнеться надовго.

Що не можна робити в цей день

Не варто лаятися і скаржитися на життя вголос, інакше вітер підхопить ці слова і "понесе виконувати".

Не можна мити підлогу, адже разом з брудом можна вимити щастя і достаток.

Не рекомендується приймати важливі рішення, укладати угоди. А також будувати плани на далеке майбутнє, інакше все трапиться не так, як замислювалося.

Заборонено піднімати будь-які речі з землі, особливо монети.

Триває Успенський піст (до 27 серпня), тому не можна їсти м'ясо, рибу, молоко і яйця, а також шумно веселитися і пити алкоголь.

Прикмети погоди 21 серпня

Якщо день дощовий, то і восени будуть часті дощі

Якщо вранці туман і роса, значить, погода буде хороша

Якщо вода у водоймах опівдні тиха, значить, осінь буде спокійна, а зима м'яка

Негода в цей день буде мати затяжний характер і протримається до Бабиного літа

Багато пшениці вродило - до сильних заморозків

Хороший урожай ягід - до холодної зими

Іменини відзначають власники таких імен:

Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.​

Як помолитися за кохану людину