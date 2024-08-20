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Церковне свято 21 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Вівторок 20 серпня 2024 22:45
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Церковне свято 21 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Церковне свято 21 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 21 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого апостола Тадея і святої мучениці Васси за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Тадей, один із 12 апостолів, був родичем Ісуса Христа і його часто називають "братом Господнім". Він проповідував християнство в Месопотамії, Сирії та Персії, де загинув мученицькою смертю, ймовірно від рук язичницьких жерців. Його часто зображують з палицею або сокирою.

Свята Васса, дружина язичницького жерця і мати трьох синів, була відданою християнкою. Після того, як її дітей стратили за віру, Вассу також замучили до смерті за те, що вона відмовилася зректися Христа.

Церковне свято 21 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Мучеництво апостола Фадія (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Сваритися, кричати на близьких
  • Витрачати гроші на дрібниці
  • Проявляти агресію у спілкуванні.

Уникайте дивитися в очі карооким людям і не заводьте з ними розмову, бо завтра вони можуть наврочити, навіть не бажаючи цього. Також не варто 21 серпня витирати пил, оскільки це може притягнути труднощі та негаразди.

Згідно з народними прикметами, у цей день краще не ходити до гостей і не запрошувати до себе, адже це може призвести до конфліктів і неприємностей. Також не рекомендується робити великі покупки - краще відкласти їх на наступний день.

Народні прикмети і традиції 21 серпня

  • Морозний ранок - зима буде довгою і холодною
  • Весь день гарна погода - затримається на кілька днів
  • Багато павутиння - ще довго буде тепло
  • Вітер з півночі - очікуйте стрімке похолодання.

Завтра люди моляться до апостола Фадея і просять допомоги у важких ситуаціях, заступництва і сил для подолання труднощів.

Завершується сезон збору яблук, які вважають особливо цілющими цього дня. Також на городах сіють щавель. Вірять, що яблука, зібрані завтра, забезпечать хороший урожай на наступний рік.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Павло, Олександр, Марфа.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день пам'яті жертв тероризму
  • День без косметики і макіяжу
  • День Стрибога
  • День збору диких трав.

Раніше ми публікували церковні обмеження у свята - що і чому заборонено?

Також читайте про Усікновення глави Іоанна Предтечі 2024: нова дата, історія і традиції свята.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.

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