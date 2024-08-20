Церковне свято 21 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
Свято 21 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого апостола Тадея і святої мучениці Васси за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Тадей, один із 12 апостолів, був родичем Ісуса Христа і його часто називають "братом Господнім". Він проповідував християнство в Месопотамії, Сирії та Персії, де загинув мученицькою смертю, ймовірно від рук язичницьких жерців. Його часто зображують з палицею або сокирою.
Свята Васса, дружина язичницького жерця і мати трьох синів, була відданою християнкою. Після того, як її дітей стратили за віру, Вассу також замучили до смерті за те, що вона відмовилася зректися Христа.
Мучеництво апостола Фадія (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити завтра
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
- Сваритися, кричати на близьких
- Витрачати гроші на дрібниці
- Проявляти агресію у спілкуванні.
Уникайте дивитися в очі карооким людям і не заводьте з ними розмову, бо завтра вони можуть наврочити, навіть не бажаючи цього. Також не варто 21 серпня витирати пил, оскільки це може притягнути труднощі та негаразди.
Згідно з народними прикметами, у цей день краще не ходити до гостей і не запрошувати до себе, адже це може призвести до конфліктів і неприємностей. Також не рекомендується робити великі покупки - краще відкласти їх на наступний день.
Народні прикмети і традиції 21 серпня
- Морозний ранок - зима буде довгою і холодною
- Весь день гарна погода - затримається на кілька днів
- Багато павутиння - ще довго буде тепло
- Вітер з півночі - очікуйте стрімке похолодання.
Завтра люди моляться до апостола Фадея і просять допомоги у важких ситуаціях, заступництва і сил для подолання труднощів.
Завершується сезон збору яблук, які вважають особливо цілющими цього дня. Також на городах сіють щавель. Вірять, що яблука, зібрані завтра, забезпечать хороший урожай на наступний рік.
У кого завтра день ангела
Завтра іменини святкують: Павло, Олександр, Марфа.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день пам'яті жертв тероризму
- День без косметики і макіяжу
- День Стрибога
- День збору диких трав.
Раніше ми публікували церковні обмеження у свята - що і чому заборонено?
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.