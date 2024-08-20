Церковный праздник 21 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Фаддей, один из 12 апостолов, был родственником Иисуса Христа и его часто называют "братьем Господним". Он проповедовал христианство в Месопотамии, Сирии и Персии, где погиб мученической смертью, предположительно от рук языческих жрецов. Его часто изображают с палкой или топором.

Святая Васса, жена языческого жреца и мать троих сыновей, была преданной христианкой. После того как ее детей казнили за веру, Вассу также замучили до смерти за то, что она отказалась отречься от Христа.

Мученичество апостола Фадия (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться, кричать на близких

Тратить деньги по пустякам

Проявлять агрессию в общении.

Избегайте смотреть в глаза кареглазым людям и не заводите с ними разговор, потому что завтра они могут сглазить, даже не желая этого. Также не стоит 21 августа вытирать пыль, поскольку это может привлечь трудности и невзгоды.

Согласно народным приметам, в этот день лучше не ходить в гости и не приглашать к себе, ведь это может привести к конфликтам и неприятностям. Также не рекомендуется делать большие покупки - лучше отложить их на следующий день.

Народные приметы и традиции 21 августа

Морозное утро - зима будет долгой и холодной

Весь день хорошая погода - задержится на несколько дней

Много паутины - еще долго будет тепло

Ветер с севера - ожидайте стремительное похолодание.

Завтра люди молятся к апостолу Фадею и просят помощи в трудных ситуациях, покровительствах и силах для преодоления трудностей.

Завершается сезон сбора яблок, которые считают особенно целительными в этот день. Также на огородах сеют щавель. Верят, что собранные завтра яблоки обеспечат хороший урожай на следующий год.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют Павел, Александр, Марфа.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: