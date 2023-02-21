Церковне свято 21 лютого: що категорично не можна робити цього дня, у кого іменини
21 лютого православні віруючі вшановують Захара Серповидця.
Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
Що ми знаємо про святого Захарія
Захарій Серповидець, який жив до народження Христа у 520 році, був одним із дванадцяти малих пророків. Він змалку присвятив себе служінню Господу, за що йому подаровані знання провидця. У його працях описувався прихід Спасителя, а його земне життя, про страждання Месії за людські гріхи. Серповидцем його прозвали за одне з видінь, на якому він зафіксував у пам'яті сувій, що витав у повітрі, формою нагадував серп.
Святий Захарій (фото: wikipedia.org)
Цей сільськогосподарський інвентар на той час вважався однією з найважливіших, з його допомогою виконувалося безліч робіт землі.
Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Вважається, що так урожай буде багатшим. Міським мешканцям рекомендується ув'язнити ножі на щастя.
Важливі прикмети цього дня
- Морози вдарили — незабаром весна настане.
- Іній дерева покрив - меду буде багато.
- Птахи в снігу купаються — до відлиги.
- Собака гавкає — чекай на буран.
- Дим із труби по землі стелиться - до сильного снігопаду.
- Птахи галдять - погода різко зміниться.
- Кішка клубком згортається - до морозів.
- Небо синє тепло прийде, світле до морозу, потемніло до завірюхи.
Що сьогодні не можна робити
- Не слід брати до рук палиці чи гілки.
- Не варто робити хірургічні втручання.
- Не можна піднімати із землі знайдене.
- Не потрібно надягати сіре чи зелене.
21 лютого іменини відзначають власники таких імен : Федір, Теодор, Степан, Сергій, Семен, Сава, Петро, Макар, Захар, Андрій та Олександр.
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