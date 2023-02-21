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Церковне свято 21 лютого: що категорично не можна робити цього дня, у кого іменини

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Вівторок 21 лютого 2023 06:01
Церковне свято 21 лютого: що категорично не можна робити цього дня, у кого іменини Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Styler

21 лютого православні віруючі вшановують Захара Серповидця.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Що ми знаємо про святого Захарія

Захарій Серповидець, який жив до народження Христа у 520 році, був одним із дванадцяти малих пророків. Він змалку присвятив себе служінню Господу, за що йому подаровані знання провидця. У його працях описувався прихід Спасителя, а його земне життя, про страждання Месії за людські гріхи. Серповидцем його прозвали за одне з видінь, на якому він зафіксував у пам'яті сувій, що витав у повітрі, формою нагадував серп.

Церковне свято 21 лютого: що категорично не можна робити цього дня, у кого іменини

Святий Захарій (фото: wikipedia.org)

Цей сільськогосподарський інвентар на той час вважався однією з найважливіших, з його допомогою виконувалося безліч робіт землі.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Вважається, що так урожай буде багатшим. Міським мешканцям рекомендується ув'язнити ножі на щастя.

Важливі прикмети цього дня

  • Морози вдарили — незабаром весна настане.
  • Іній дерева покрив - меду буде багато.
  • Птахи в снігу купаються — до відлиги.
  • Собака гавкає — чекай на буран.
  • Дим із труби по землі стелиться - до сильного снігопаду.
  • Птахи галдять - погода різко зміниться.
  • Кішка клубком згортається - до морозів.
  • Небо синє тепло прийде, світле до морозу, потемніло до завірюхи.

Що сьогодні не можна робити

  • Не слід брати до рук палиці чи гілки.
  • Не варто робити хірургічні втручання.
  • Не можна піднімати із землі знайдене.
  • Не потрібно надягати сіре чи зелене.

21 лютого іменини відзначають власники таких імен : Федір, Теодор, Степан, Сергій, Семен, Сава, Петро, Макар, Захар, Андрій та Олександр.

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