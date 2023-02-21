Церковне свято 21 лютого: що категорично не можна робити цього дня, у кого іменини

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Що ми знаємо про святого Захарія

Захарій Серповидець, який жив до народження Христа у 520 році, був одним із дванадцяти малих пророків. Він змалку присвятив себе служінню Господу, за що йому подаровані знання провидця. У його працях описувався прихід Спасителя, а його земне життя, про страждання Месії за людські гріхи. Серповидцем його прозвали за одне з видінь, на якому він зафіксував у пам'яті сувій, що витав у повітрі, формою нагадував серп.

Святий Захарій (фото: wikipedia.org)

Цей сільськогосподарський інвентар на той час вважався однією з найважливіших, з його допомогою виконувалося безліч робіт землі.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Вважається, що так урожай буде багатшим. Міським мешканцям рекомендується ув'язнити ножі на щастя.

Важливі прикмети цього дня

Морози вдарили — незабаром весна настане.

Іній дерева покрив - меду буде багато.

Птахи в снігу купаються — до відлиги.

Собака гавкає — чекай на буран.

Дим із труби по землі стелиться - до сильного снігопаду.

Птахи галдять - погода різко зміниться.

Кішка клубком згортається - до морозів.

Небо синє тепло прийде, світле до морозу, потемніло до завірюхи.

Що сьогодні не можна робити

Не слід брати до рук палиці чи гілки.

Не варто робити хірургічні втручання.

Не можна піднімати із землі знайдене.

Не потрібно надягати сіре чи зелене.

21 лютого іменини відзначають власники таких імен : Федір, Теодор, Степан, Сергій, Семен, Сава, Петро, Макар, Захар, Андрій та Олександр.