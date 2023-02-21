Церковный праздник 21 февраля: что категорически нельзя делать в этот день, у кого именины
21 февраля православные верующие почитают Захара Серповидца.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.
Что мы знаем о святом Захарие
Захарий Серповидец, живший до рождения Христа в 520 году, был одним из двенадцати малых пророков. Он с малых лет посвятил себя служению Господу, за что ему подарены знания провидца. В его трудах описывался приход Спасителя, а его земной жизни, о страданиях Мессии за человеческие грехи. Серповидцем его прозвали за одно из видений, на котором он запечатлел в памяти витавший в воздухе свиток, формой напоминавший серп.
Святой Захарий (фото: wikipedia.org)
Этот сельскохозяйственный инвентарь в те времена считался одним из самых важных, с его помощью выполнялось множество работ на земле.
Наши предки в этот день точили серпы и окропляли их святой водой. Считается, что так урожай будет богаче. Городским жителям рекомендуется заточить ножи на счастье.
Важные приметы этого дня
- Морозы ударили — скоро весна наступит.
- Иней деревья покрыл — меда будет много.
- Птицы в снегу купаются — к оттепели.
- Собака лает — жди буран.
- Дым из трубы по земле стелется — к сильному снегопаду.
- Птицы галдят — погода резко изменится.
- Кошка клубком сворачивается — к морозам.
- Небо синее — тепло придет, светлое — к морозу, потемнело — к вьюге.
Что сегодня нельзя делать
- Не следует брать в руки палки или ветки.
- Не стоит делать хирургические вмешательства.
- Нельзя поднимать с земли найденное.
- Не нужно надевать серое или зеленое.
21 февраля именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Степан, Сергей, Семен, Савва, Петр, Макар, Захар, Андрей и Александр.
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