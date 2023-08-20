Церковне свято 20 серпня: що не можна робити, як помолитися і кого вітати з днем ангела

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

Преподобний Пімен Печерський був ігуменом Печерської лаври до 1141 року. Його називали постником, бо їв тільки один раз в день і в мінімальній кількості.

Пімен все життя хворів, тому його назвали багатохворобливим. Після його приходу до монастиря, йому явилися янголи і попередили, що день одужання буде означати його швидку смерть. За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усіма монахами. У день його смерті над церквою з'явились три вогненних стовпи.

Мученики Марин і Астерій жили в III ст. і постраждали від рук правителя Галлієна. Марин був воїном і щоб отримати посаду, мав дати язичницьку присягу. Але відмовився це робити, бо був християнином. За це його стратили. При цьому був присутній сенатор Астерій, який потім похоронив тіло мученика. За це його також імператор наказав вбити.

У народі 20 серпня традиційно пригощали хворих і сиріт яблуками, медом і пирогами. Також вважалося, що після цього дня вже не можна ходити в ліс по малину.

Прикмети 20 серпня

якщо на дубах багато жолудів - зима буде теплою

ранковий туман швидко розсіюється після світанку - чекайте погожої погоди

сонячна та ясна погода - осінь буде теплою

якщо лелеки вже відлітають - осінь буде дуже холодною

якщо побачили лелеку у небі - буде вам щастя, здоров'я і гарний урожай

якщо птах сидить на одному місці - це провісник хвороби

Що не можна сьогодні робити

гуляти вночі на вулиці, бо можна надовго захворіти

приймати поспішні рішення, бо можуть призвести до вкрай негативних наслідків

лякати лелек, кричати на них чи кидатися камінням - з повір’ям це призведе до пожежі

брати та давати у борг

сваритись, кричати, лаятись та ображати інших

вживати спиртне

День ангела сьогодні святкують: Олексій, Олександр, Антон, Василь, Опанас, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Пімен, Стефан.

Головна молитва дня

Сьогодні потрібно помолитись за здоров'я хворих.

"О, премилосердний Боже, Отче, Сине і Святий Душе, що Тобі в Нероздільній Тройці поклоняємось і Тебе славимо! Зглянься милостиво на раба Твого (ім’я) недужого, відпусти йому всі провини його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров’я і сили тілесні, подай йому довге й щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому.

Пресвята Богородице, всесильним заступництвом Твоїм допоможи мені ублагати Сина Твого, Бога нашого, за зцілення раба Божого (ім’я).

Усі святі і ангели Господні, моліте Бога за недужого раба Його (ім’я)". Амінь.