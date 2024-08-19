Церковне свято 20 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Свято 20 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого пророка Самуїла за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Пророк Самуїл займає особливе місце в історії Ізраїлю, а також в юдаїзмі, християнстві та ісламі. Він народився в родині Елкана та Анни, яка довго молилася про дитину. Анна пообіцяла віддати сина на службу Богу, і коли народився Самуїл, вона виконала свою обіцянку, віддавши сина на виховання первосвященнику Іллі в храмі.
З раннього віку Самуїл служив Господу й одного разу почув Його голос, що став початком його пророчої діяльності. Він був пророком і суддею, який керував Ізраїлем у перехідний період від теократії до монархії. Саме Самуїл за Божим наказом помазав на царя спочатку Саула, а потім Давида.
Після того як Саул не виконав Божого наказу, Самуїл оголосив, що його царство буде передане іншому. Це привело до помазання Давида, який згодом став царем Ізраїлю. Самуїл залишився духовним наставником і для Саула, і для Давида, відіграючи важливу роль у їхньому правлінні.
Самуїл прожив довге життя і помер у своєму рідному місті Рама. Його спадок живе і сьогодні, адже він став символом вірності Богу та справедливості, а його пророча діяльність значно вплинула на історію Ізраїлю та формування єврейської національної ідентичності.
Пророк Самійло, фреска (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується свататися чи планування весілля, адже цей день вважається несприятливим для любовних справ.
У давнину цей день був присвяченим чоловікам. Дружина обов’язково готувала смажену картоплю з грибами, щоб порадувати свого чоловіка, вірячи, що це принесе в родину щастя і злагоду.
Завтра іменини святкують: Іван, Максим, Віктор, Володимир, Тимофій, Федір.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - нова дата, заборони і традиції свята, які обов'язково треба знати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.