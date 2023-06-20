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Церковне свято 20 червня: чому цей день особливий і що суворо заборонено робити

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Вівторок 20 червня 2023 06:00
Церковне свято 20 червня: чому цей день особливий і що суворо заборонено робити Яке свято 20 червня 2023 року (фото: freepik)
Автор: Людмила Жукова

Сьогодні, 20 червня, православні віруючі вшановують пам'ять священномученика Феодота Анкірського.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Святий Федот завжди стояв на захисті всіх, хто може потрапити в біду, а також допомагає всім, хто попросить отримати заступництво їхнього особистого Ангела-Хранителя.

Федот був вартовим на межі миру живих та світу духів. З цього дня наші пращури вже спокійно купалися в річках та озерах, бо лісові духи з цього дня залягали на дно. А Федот стежить, щоби ніхто з них не порушив закон і не стягнув людину на дно. Він ходить біля берегів річок та озер зі срібним серпом і обрізає волосся русалкам. У це вірили наші предки.

Прикмети на Федота

  • З 20 червня можна спокійно купатися у будь-яких водоймах – утоплення нікому не загрожує.
  • Якщо почуєш, як грім загримить, то чекай на дуже тривалу негоду.
  • А якщо горобці купаються в пилу, то варто чекати на похолодання.
  • Хто сьогодні у свого Ангела допомоги попросить, тому Ангел Охоронець її обов'язково надасть.

Що не можна робити 20 червня

  • Цього дня не можна працювати.
  • Не можна займатися рукоділлям та прибиранням.
  • Не можна купатися у водоймах.
  • Не лихословте і не вживайте алкоголь.

У кого сьогодні є іменини: Олександр, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Микола, Павло, Петро, Тарас, Ганна, Марія.

Змова на Федота

Змова, щоб Федот провів до особистого Ангела, і ангел Хранитель почув, обдарувавши своїм покровительством.

Станьте біля кромки води і промовте:

"Федот, Федот, відкрий мені на Небеса прохід. Дай мені з моїм Ангелом побачитись і особисто йому поклонятися".

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