Церковный праздник 20 июня: почему этот день особенный и что строго запрещено делать

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

В чем суть праздника

Святой Федот всегда стоял на защите всех, кто может попасть в беду, а также помогает всем, кто попросит, получить покровительство их личного Ангела-Хранителя.

Федот был стражем на границе мира живых и мира духов. С этого дня наши предки уже спокойно купались в реках и озерах, так как лесные духи с этого дня залегали на дно. А Федот следит, чтобы никто из них не нарушил закон и не утянул человека на дно. Он ходит у берегов рек и озер с серебряным серпом и обрезает волосы русалкам. В это верили наши предки.

Приметы на Федота

С 20 июня можно спокойно купаться в любых водоемах - утопление никому не грозит.

Если услышишь, как гром загремит, то жди очень продолжительного ненастья.

А если воробьи купаются в пыли, то стоит ждать похолодания.

Кто сегодня у своего Ангела помощи попросит, тому Ангел Хранитель ее обязательно окажет.

Что нельзя делать 20 июня

В этот день нельзя работать.

Нельзя заниматься рукоделием и уборкой.

Нельзя купаться в водоемах.

Не злословьте и не употребляйте алкоголь.

У кого сегодня именины: Александр, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Максим, Николай, Павел, Петр, Тарас, Анна, Мария.

Заговор на Федота

Заговор, чтобы Федот провел к личному Ангелу, и Ангел Хранитель услышал, одарив своим покровительством.

Станьте у кромки воды и произнесите:

"Федот, Федот, открой мне на Небеса проход. Дай мне с моим Ангелом повидаться и лично ему покланяться".