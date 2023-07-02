Церковне свято 2 липня: що не можна робити і головна молитва

Історія свята

Святий Юда Тадей був відданим учнем Ісуса і одним із 12 його апостолів. Називав себе слугою Христовим. Після Воскресіння Ісуса Тадей проповідував в Галилеї, Самарії та Юдеї, а пізніше в Аравії, Сирії і Месопотамії, а також ніс слово Боже в Персію.

Святий зазнав багато переслідувань і закінчив своє життя у муках. Його повісили на дереві, а потім стріляли у нього стрілами. За переказами на могилі святого Тадея збудований вірменський Монастир Святого Тадея, що розташований поблизу міста Маку у провінції Західний Азербайджан в Ірані.

Інша версія гласить, що його тіло перевезли до Риму і поховали в Соборі св. Петра.

Прикмети свята

справа, розпочата 2 липня, буде успішною

якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна і без опадів

ввечері веселка - до гарної погоди

якщо бджоли сидять на стінках вуликів, то це до спеки, якщо стають злішими, частіше жалять - це до посух

бджола полетіла на хліб або фруктові дерева - буде урожай

Що не можна робити сьогодні

не турбуйте бджіл без причини, не давайте нікому мед, інакше вам доведеться самому просити його в борг

не можна сумувати і злитися

не варто брати і давати борг у цей день, інакше вас цілий рік переслідуватимуть фінансові труднощі

День Ангела сьогодні відзначають: Варлаам, Іван, Марія.

Молитва до Тадея

Святий Тадею! Ти мав щастя належати до сім’ї Христа Спасителя, преславний апостоле й мyченику. Ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе вшановують і до тебе з довірою прибігають! Ти - опікун і заступник наш у найскладніших обставинах. Тому стаю перед тобою і благаю з глибини мого серця: прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою поміччю до тих, хто втратив уже всяку надію на порятунок.

Глянь на мене ласкаво! Прошу тебе покірно: поглянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням. Хай довіра моя не буде зpаджена! Тебе обдарував Бог благодаттю приходити на допомогу тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, опинившись у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі мою подяку і шануватиму тебе як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за благодаті, одержані через твоє посередництво, і щосили поширювати буду славу імені твого. Амінь.